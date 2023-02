Ljubljansko moštvo bo zadnje tekme razširjenega avstrijskega prvenstva odigralo brez pomoči slovenskega napadalca Nika Simšiča, ki so mu v klubu prižgali zeleno luč za odhod v Francijo.

25-letnik, ki ga v torek ni bilo več v postavi Olimpije proti Linzu, bo kot posojeni igralec sezono končal v francoski prvi ligi Ligue Magnus, v kateri bo pomagal Angersu. Ekipa trenutno zaseda tretje mesto tekmovanja in je tik pred tem, da potrdi končnico.

Iz Olimpije so ob tem sporočili, da so se s Simšičem dogovorili za podaljšanje sodelovanja za prihodnjo sezono 2023/24.

Lestvica Ligue Magnus

Simšičev odhod iz zmajevega gnezda je še tretji v zadnjem dobrem tednu. Pred dnevi sta Ljubljano zapustila kanadski branilec Carl Neill in napadalec Marc-Olivier Vallerand. Prvi sezono nadaljuje v nemški prvi ligi kot član Schwenninger Wild Wings, drugi pa se je vrnil v Veliko Britanijo k Sheffield Steelers.

Olimpija, ki ima od četrtka novega glavnega trenerja, Finca Anttija Karhulo, je trenutno na predzadnjem, 12. mestu ICEHL, od želenega desetega, ki kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico, ga loči 12 točk. Naslednjo tekmo bodo zmaji, ki se jim je pretekli teden pridružil mladi Luka Vodlan, igrali v petek na Dunaju.

Lestvica ICEHL:

1. Bolzano 42 tekem - 92 točk *

2. Red Bull Salzburg 41 - 90 *

3. Innsbruck 43 - 86 *

4. VSV Beljak 42 - 76

5. Black Wings Linz 41 - 67

6. Vienna Capitals 41 - 64

.........................................................

7. KAC Celovec 41 - 63

8. Fehervar AV19 40 - 58

9. Graz 99ers 41 - 46

10. Asiago 39 - 45

..........................................................

11. Pustertal W 41 - 44

12. SŽ Olimpija 40 - 33

13. Pioneers Vorarlberg 40 - 33

*že v četrtfinalu, prvih šest moštev se po rednem delu neposredno uvrsti v četrtfinale

- moštva na mestih med 7 in 10 se uvrstijo v pre-playoff in igrajo dodatne boje za preostali dve četrtfinalni vstopnici

- za moštva na mestih med 11 in 13 je po rednem delu sezone konec