Pri HK SŽ Olimpija so hitro našli zamenjavo za Mitjo Šivica, ki je v torek odstopil z mesta glavnega trenerja. Vodenje moštva prevzema finski trener Antti Karhula, ki je zvečer že prispel v Ljubljano in bo ekipo prvič vodil že v petek na gostovanju v Gradcu. Vodstvo in Finec, ki ICEHL dobro pozna, saj je dve sezoni preživel kot član trenerskega štaba Fehervar AV19, sta se dogovorila za sodelovanje tudi za naslednjo sezono.

"Moja želja je, da bi bilo ime znano že do naslednje tekme (petek), ali se bo to zgodilo, pa ni odvisno povsem od mene," je v torek zvečer, nekaj ur zatem, ko je Mitja Šivic odstopil z mesta glavnega trenerja, dejal predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara. Želja se mu je uresničila, novi trener Antti Karhula je že v Tivoliju in bo ekipo vodil že na jutrišnjem gostovanju v Gradcu.

Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

"Verjamemo, da bo znal fante motivirati in pripraviti na najpomembnejši del sezone"

"V zadnjih dneh so se v klubu zgodile velike spremembe, zato me zelo veseli me, da smo v našo hokejsko družino pripeljali finskega hokejskega strokovnjaka. Verjamemo, da bo znal fante motivirati in pripraviti na najpomembnejši del sezone, ki je pred nami. Še posebej nas veseli, da smo z Attijem Karhulo našli skupni imenovalec tudi pri nadaljevanju naše zgodbe, torej razvoju slovenskih hokejistov in delu z mladimi. Aktivno bomo začeli tudi graditi ekipo za naslednjo sezono," je prihod novega trenerja v klubski izjavi komentiral Butara.

Z novim trenerjem se obeta tudi nekaj sprememb v ekipi

"Klub in Antti Karhula sta sklenila sodelovanje tudi za naslednjo sezono," so zapisali pri Olimpije in dodali, da se z novim trenerjem obeta tudi nekaj sprememb v ekipi.

"Vse se je zgodilo zelo hitro. Z veseljem sem se odzval vabilu iz Ljubljane, katere zgodbo sem spremljal že v pretekli sezoni. Verjamem, da jo lahko v prihodnosti še okrepimo in nadgradimo," pravi 46-letni Finec. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

"Verjamem, da lahko zgodbo v prihodnosti še nadgradimo"

"Vse se je zgodilo zelo hitro. Z veseljem sem se odzval vabilu iz Ljubljane, katere zgodbo sem spremljal že v pretekli sezoni. Verjamem, da jo lahko v prihodnosti še okrepimo in nadgradimo. O Olimpiji in mestu sem slišal le dobre stvari in vesel sem, da sem tu," je o sodelovanju z Olimpijo dejal Karhula.

ICEHL spoznal z madžarskim Fehervarjem

46-letni Finec je zajeten del igralske kariere preživel v domovini, največji del članske kariere v drugi finski ligi Mestis, igral pa tudi v nižjih nemških ligah in Italiji.

Ligo ICEHL, prej EBEL, je spoznal kot trener Fehervarja. Foto: Guliverimage

Tudi s trenerskim delom je začel v domovini, deloval v Mestisu, v sezoni 2018/19 pa se je preselil na Madžarsko, kjer je v ligi Erste najprej treniral Dunaújvárosi Acélbikák, nato pa ICEHL spoznal kot član trenerskega štaba Fehérvár AV19 - sprva kot pomočnik trenerja, nato pa je na mestu glavnega trenerja nasledil Hannuja Järvenpääja - v klubu je bil dobri dve sezoni.

Pot ga je januarja lani peljala na Slovaško, kjer je v Extraligi s HC Banska Bystrica obstal v četrtfinalu. S slovaškim kolektivom je vstopil tudi v novo sezono, a so se mu po osmih tekmah, po katerih so zasedali deseto mesto, zahvalili za sodelovanje.

Karhula bo svoje nove varovance vodil že v petek v Gradcu, kjer bo zeleno-beli tabor poskušal končati šest tekem dolg niz porazov.