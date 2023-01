Bo Asiago nadaljeval zmagoviti niz?

Sreda v ICEHL prinaša zgolj eno tekmo. Hokejisti Asiaga lovijo četrto zaporedno zmago in še kako pomembne točke v boju za mesta, ki po rednem delu vodijo v dodatne boje za četrtfinale (med 7. in 10. mestom). Trenutno so deveti, zvečer pa bodo pričakali madžarski Fehervar, ki se še vedno bori za neposredno uvrstitev v končnico - v to vodi prvih šest mest. Olimpija bo znova na delu v petek, ko bo nujne točke iskala v Gradcu.