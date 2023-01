V živo: ranjeni zmaji se odlično upirajo ambicioznemu Linzu

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po črnem decembru in januarju, ko so na 18 tekmah ICEHL vknjižili kar 16 porazov, prikovani na dno razširjenega avstrijskega prvenstva, v katerem so možnosti za deseterico in dodatne boje za končnico iz dneva v dan bolj pičle. Kapetan Žiga Pance pravi, da ni lahko, a da morajo ostati profesionalci, novi trener Antti Karhula pa v moštvu, ki je precej na tleh, išče redke pozitivne stvari in mu poskuša dvigniti samozavest. Manj kot teden dni zatem, ko je prišel v Tivoli, Olimpijo vodi že na tretji tekmi. V Hali Tivoli pravka gostuje Linz, ki se krčevito bori za šesto mesto in neposredno vstopnico za četrtfinale. Tekma se je začela ob 19.15.

Liga ICEHL, 31. januar

Ljubljanska zasedba je december začela z zmago nad Pustertalom, nato pa na 16 tekmah razširjenega avstrijskega prvenstva kar 15-krat izgubila in iz obračuna v obračun izgubljala stik z želeno deseterico, ki ekipam zagotavlja, da se 26. februarja zanje sezona še ne konča.

Zeleno-beli tabor je po 2. decembru zbral zgolj štiri točke in je devet tekem pred koncem rednega dela kar 12 točk oddaljen od desetega mesta, ki ga trenutno drži Asiago.

V zadnjem tednu so se zvrstile številne kadrovske spremembe, Mitjo Šivica je na mestu glavnega trenerja zamenjal Antti Karhula, ekipo pa sta zapustila tujca Carl Neill in Marc-Olivier Vallerand.

Zmaji so od prihoda novega trenerja izgubili proti Gradcu in Innsbrucku, že zvečer pa jih čaka nova zahtevna naloga, saj bo v Tivoliju gostovalo moštvo, ki si želi neposredno zagotoviti končnico, Linz.

"Vzdušje zagotovo ni dobro. Vsi smo potrti glede porazov, a preprosto je treba biti profesionalec. Upam, da se bo s prihodom novega trenerja morala dvignila, da bo vzdušje v slačilnici malo bolj pozitivno, ker to zagotovo potrebujemo," pravi kapetan Žiga Pance. Foto: Vid Ponikvar

Upa na svež veter in več pozitive

"Vzdušje zagotovo ni dobro. Vsi smo potrti glede porazov, a preprosto je treba biti profesionalec, upam, da se bo s prihodom novega trenerja morala dvignila, da bo vzdušje v slačilnici malo bolj pozitivno, da bo prinesel neki svež, nov veter, ki bo dvignil vzdušje na višjo raven, ker to zagotovo potrebujemo. Smo pa na koncu igralci tisti, ki moramo stvari narediti na ledu," je o morali ekipe po nedeljskem porazu proti Innsbrucku, ki je s pridom izkoriščal ponavljajoče se napake zmajev v obrambi, razmišljal kapetan Žiga Pance: "Na splošno je naša igra v obrambni tretjini preveč nedisciplinirana, delamo preveč napak, tako da bo treba dati več poudarka igri v obrambni tretjini in poskušati popraviti stvari. Ne smemo obupati, treba je igrati do konca, gremo iz tekme v tekmo, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi."

"Nisem vedel, kaj točno pričakovati, a vedel sem, da je ekipa zelo na tleh," pravi novi trener Olimpije Antti Karhula. Foto: Vid Ponikvar

"Vedel sem, da je ekipa na tleh"

Karhula o svojih novih varovancih pred četrtkovim prihodom v Ljubljano ni vedel veliko. Kot je dejal, si ni ogledal nobene letošnje Olimpijine tekme, si je pa nekaj teh ogledal v lanski sezoni, ko je zeleno-beli novinec v tekmovanju navduševal in se neposredno uvrstil v končnico. 46-letnik tako o moštvu še ne ve veliko, je pa kaj hitro lahko še sam občutil, da v slačilnici in na ledu primanjkuje samozavesti.

"Tu sem šele nekaj dni, fantov še ne poznam dobro, poskušam jih spoznati, obraze, karakterje ... Nisem vedel, kaj točno pričakovati, a vedel sem, da je ekipa zelo na tleh. Poskušam vnesti bolj pozitivno vzdušje, a ne moremo pričakovati, da se bodo stvari spremenile čez noč, morda pa se bodo po nekaj tekmah," je po porazu proti Innsbrucku sedmi sili dejal Finec, ki se je z vodstvom dogovoril za sodelovanje tudi v prihodnji sezoni.

"Stanje zagotovo ni dobro, nihče ne želi izgubljati. Trenutno med fanti ni veliko samozavesti. Ko imajo priložnost za gol, so precej neodločni, a se borijo, kar je edina stvar, ki jo v tem trenutku lahko od njih zahtevam." Foto: Vid Ponikvar

Primanjkuje samozavesti

"Stanje zagotovo ni dobro, nihče ne želi izgubljati. Trenutno med fanti ni veliko samozavesti. Ko imajo priložnost za gol, so precej neodločni, a se borijo, kar je edina stvar, ki jo v tem trenutku lahko od njih zahtevam. Iščemo načine, kako jih po tem težkem obdobju sprostiti, dvigniti. Upam, da nam bo to uspelo. Lepo bi bilo, da bi nam to uspelo že na naslednjih devetih tekmah, da bi bil konec sezone spodbuden, a hkrati gledam tudi širšo sliko. Treba je upoštevati tudi prihodnjo sezono, se pa za zdaj osredotočamo na vsak dan posebej. V vsaki stvari, tekmi, poskušam videti kakšno pozitivno stvar. Na zadnji je bila pozitivna ta, da so dobro delovali Rok (Kapel, op. a.), Chris (Dodero, op. a.) in Sime (Nik Simšič, op. a.), ta napad je še najbolj samozavesten. Nekaj stvari je bilo dobrih, a težko je vseh 60 minut igrati z visoko samozavestjo in veliko energije," je o novi sredini dodal Karhula.

Zvečer bo ekipo vodil proti Linzu, ki je na petem mestu, a nujno potrebuje točke za mirnejše nadaljevanje, saj sedmi Celovec za njim zaostaja le dve točki. Olimpija bo v petek gostovala na Dunaju, v nedeljo pa gostila Gradec.

