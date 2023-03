V končnici kot zadnji Linz, v četrtfinalu koroški obračun

V regionalni hokejski ligi ICEHL so danes končali kvalifikacije za končnico in obenem že izvedli tudi izbiro tekmecev za četrtfinale. Kot zadnji si je vozovnico za končnico priboril Linz, ki je v odločilni tretji tekmi kvalifikacij s 3:0 premagal zasedbo iz Gradca. Hokejisti SŽ Olimpije se v tej sezoni niso uvrstili v izločilne boje.

Že pred tem je bil uspešen Fehervar, ki je v boju z Asiagom potreboval le dve tekmi, da se je uvrstil v končnico.

Tam so bili že pred tem najboljši iz rednega dela, šest klubov si je nadaljevanje sezone zagotovilo neposredno: Bolzano, Salzburg, Innsbruck, beljaški VSV, celovški KAC in Vienna Capitals. Prvi trije so imeli pravico izbire tekmecev za četrtfinale.

Danes so po končanih kvalifikacijah trije vodilni tudi že izbrali nasprotnike. Bolzano si je izbral Linz, Salzburg se je odločil za Fehervar, Innsbruck pa bo igral z Dunajčani. Zadnji par je tako koroški derbi VSV - KAC.

Četrtfinale se bo začel v torek, igrajo na štiri zmage.

Hokejisti SŽ Olimpije so v prejšnji sezoni, prvi v tej ligi, prišli do končnice in končali nastope v četrtfinalu. V letošnji pa niso bili tako uspešni in so z 12. mestom ostali brez možnosti vsaj za dodatne kvalifikacije, tja je kot zadnje vodilo deseto mesto po rednem delu.

