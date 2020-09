Dolgoletni reprezentant sprejel trenerski izziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejski klub Celje je na trenersko klop zvabil izkušenega jeseniškega napadalca, večletnega reprezentanta, olimpijca Davida Rodmana, piše na spletni strani kluba. Upravni odbor je prekinil sodelovanje z dozdajšnjim trenerjem Rokom Rojškom in prvo trenersko službo ponudil mlajšemu od bratov Rodman.

37-letni Jeseničan je tako – kot kaže – prenehal igrati profesionalni hokej in prestopil med trenerje. V karieri je nosil dres Kranjske Gore, Val d'Or Foreursa v kanadski ligi QMJHL, pa avstrijskih Linza, Dunaja in Gradca, švedskega Oskarshamna, nemškega Dresdna, francoskega Grenobla in seveda večkrat tudi Acroni Jesenic. Nazadnje je z madžarskim klubom DVTK Jegesmedvék igral v prvi slovaški ligi.

Celjane je dolga leta treniral Rok Rojšek, ki pa je zdaj trenersko vlogo prepustil Rodmanu. Kolektiv iz knežjega mesta nove sezone ni začel spodbudno. V četrtfinalu pokala Slovenije je z 0:5 izgubili z Bledom, ki mu je premoč priznal tudi v sklopu lige IHL (5:9). Celjani so izgubili tudi edino tekmo državnega prvenstva, s 4:0 jih je premagal Triglav.

