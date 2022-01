Olimpija prek mladih železarjev zanesljivo do finala pred finalom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na edini četrtfinalni tekmi državnega prvensta proti HD Hidria Jesenice upravičili vlogo favorita in se s pričakovano zmago (14:3) uvrstili v polfinale. Ta bo kar finale pred finalom, saj se bodo v njem za preboj v veliki finale udarili z večnim tekmecem, aktualnim slovenskim prvakom HDD Sij Acroni Jesenice. Ta je v polfinale napredoval brez boja proti Mariboru. Prvi derbi bo v torek na Jesenicah. V drugem polfinalu se bosta merila HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj.

Prvotni načrt četrtfinala državnega prvenstva je predvideval, da se ekipe pomerijo na dve zmagi, a so pri HZS zaradi covid-19 sistem vmes nekoliko prilagodili. Medtem ko sta para HK Celje – HK Slavija Junior in HKMK Bled – HK Triglav Kranj res igrala na dve zmagi – napredovali so Založani in Kranjčani –, je v drugih dveh parih o polfinalistu odločila zgolj ena tekma. Iz para HDD Sij Acroni Jesenice – HDK Maribor so brez boja (5:0) napredovali državni prvaki.

Železarji dvakrat povedli, Olimpija na koncu zadela 14-krat

Ti so danes dobili polfinalnega nasprotnika. Po pričakovanju je to njihov večni tekmec HK SŽ Olimpija, ki je v Tivoliju visoko, s 14:3, izločil HD Hidria Jesenice. Ti so z zadetkoma nekdanjih zmajev Uroša Batiča in Martina Bohinca dvakrat povedli (1:0, 2:1), prva tretjina se je končala pri 2:2, a nato je Olimpija, ki je zaigrala v najmočnejši postavi, stopila na plin in napolnila gol gostov. Pod zadetke so se podpisali Miha Logar, Žiga Pance, Sebastien Leclerc in Bastien Maia (po dvakrat), Tadej Čimžar, Blaž Tomaževič, Joona Erving, Gregor Koblar, Nik Simšič in Anže Ropret. Tretji gol za železarje je prispeval Lovro Kumanović.

Večni derbi že v polfinalu, v drugem paru Triglav in Slavija

Že po rednem delu tekmovanja, ki so ga člani HDD Sij Acroni Jesenice končali na prvem mestu, Olimpija pa na četrtem, je bilo jasno, da letos derbija v finalu ne bo. Prvi polfinalni obračun rdečih in zelenih bo v torek v dvorani Podmežakla.

Drugi polfinalni par sestavljajo Založani, ki so izločili Celje, in Triglavani, ki so izločili Bled. Ekipi bosta polfinale začeli v sredo v Kranju. Druga tekma bo v soboto.

V polfinalu naj bi igrali na dve zmagi, a bi se sistem lahko spremenil – na boljši iz dveh tekem.

Polfinalna para državnega prvenstva HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija

HK Triglav Kranj - HK Slavija Junior