Vodstvo hokejskega kluba iz Beljaka se je konec novembra zahvalilo za sodelovanje Robu Daumu in za glavnega trenerja koroške zasedbe imenovalo Marcela Rodmana, ki je prej opravljal vlogo pomočnika. Ta po novem pripada Marcelovemu bratu Davidu.

Tri tedne po trenerski menjavi na Koroškem, ko je Marcel Rodman na mestu glavnega trenerja nasledil Roba Dauma, so pri Beljaku naznanili, da se trenerskemu štabu pridružuje Marcelov mlajši brat David. Nekdanji reprezentant in klub sta se dogovorila za sodelovanje do konca sezone.

"Res sem vesel, da sem lahko del ekipe VSV in pomagam pri tem, da bomo skupaj uspešni. Imamo zelo močno ekipo s številnimi odličnimi posamezniki, zdaj je pomembno, da v ekipo vnesemo dobro strukturo, da se po reprezentančnem premoru uspešno vrnemo v ligo. Pri tem želim opraviti svoj del naloge," je v klubski mikrofon dejal 40-letnik.

Beljačanom v zadnjem mesecu ni šlo po načrtih, na desetih tekmah so zmagali le dvakrat. Trenutno se držijo petega mesta, v tekmovalni ritem pa se bodo vrnili s petkovo domačo tekmo proti Asiagu.