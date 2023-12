Ni počitka, Olimpija pri ekipi, ki ji letos ne ustreza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

IceHL, 9. in 10. december

Hokejisti Olimpije bodo po petkovi zmagi v Innsbrucku, kjer so na krilih povratnika Lukaša Horaka zmagali s 3:0, gostovali pri Pioneers Vorarlberg. Ekipa, za katero igra slovenski napadalec Luka Maver, je v petek niz porazov končala proti favoriziranemu Beljaku. Olimpija ima na devetem mestu le točko več od gostiteljev, a tudi odigrano tekmo manj. Ljubljančani na avstrijsko zasedbo v tej sezoni nimajo dobrih spominov, visoko so izgubili oba obračuna (2:6, 1:7). Zeleno-beli bodo po večerni tekmi znova v boju za točke IceHL 22. decembra, ko bodo gostovali pri Bolzanu. Na drugi sobotni tekmi se bosta na derbiju začelja pomerila Dunaj in Asiago.