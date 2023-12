Večni derbi s sedmimi goli, Olimpija v treh minutah do sladke zmage

Torkov večer je bil v znamenju hokejskega derbija med Jesenicami in Olimpijo. Ljubljančani so v sedmi minuti povedli z 2:0, v drugi tretjini so Gorenjci prišli do izenačenja na 2:2, v zadnji pa so v razmaku treh minut padli trije goli. S 4:3 je prvi derbi v drugem delu državnega prvenstva dobila ljubljanska ekipa. Dvoboj med Celjem in Triglavom (4:3) je z dvema goloma odločil 17-letni Gal Sodja Zalokar.

Po prvi tretjini 1:3. Foto: www.alesfevzer.com Oči ljubiteljev hokeja so bile usmerjene na Gorenjsko, kjer sta si nasproti stala večna tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane. To je bil njun prvi obračun v sklopu drugega dela državnega prvenstva.

V Podmežakli se je v uvodnih minutah bolj slišalo navijače iz Ljubljane in njihovi ljubljenci so tudi prvi dosegli gol, pravzaprav kar dva v sedmi minuti tekme. Najprej je zadel Miha Beričič, nato še Maris Bičevskis. Urban Sodja je v 13. minuti poskrbel za znižanje izida na 1:2. V zaključku prve tretjine so imeli domači z igralcem več dva izvrstna strela, a je gostujoči vratar oba ubranil. Ko smo že mislili, da v drugi tretjini ne bomo videli gola (jeseniški vratar se je izkazal z nekaj lepimi obrambami), pa so v 36. minuti Jeseničani prišli do izenačenja. Za 2:2 je zadel Žan Jezovšek.

Sredi zadnje tretjine so v vsega dveh minutah in pol padli trije goli. Najprej je Marcel Mahkovec poskrbel za vodstvo Olimpije s 3:2, 70 sekund pozneje je za 3:3 zadel Maks Selan, že dobro minuti pozneje pa so Ljubljančani znova vodili. Aljoša Crnovič je dosegel gol za vodstvo in tudi zmago s 4:3.

Drugi derbi državnega prvenstva bo 30. januarja 2024 v Ljubljani.

Dvoboj Triglava in Celja odločil 17-letnik

Zmaga za Celje. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje Na drugi tekmi so se merili hokejisti HK Triglav Kranj in HK RST-Pellet Celje. Obe ekipi sta bili v tem delu še brez zmage. Celjani, ki so točko odščipnili Olimpiji, so zmagali s 4:3. Tekmo je z dvema goloma odločil komaj 17-letni Gal Sodja Zalokar. Zadetek za zmago je dosegel pet minut pred koncem.

Po treh odigranih tekmah vseh štirih ekip na lestvici zdaj z osmimi točkami vodi Olimpija. S šestimi točkami ji sledijo Jesenice, Celje je tretje s štirimi točkami, Triglav na zadnjem mestu brez ene same. Tako Olimpija kot Jesenice sta dala po 11 golov, so pa Ljubljančani prejeli tri manj.

Finalista bosta znana konec januarja

V drugem delu, ki bo trajal do konca januarja prihodnje leto, štiri moštva (HDD Sij Jesenice, HK RST-Pellet Celje, HK Triglav, HK SŽ Olimpija) igrajo po dvokrožnem sistemu. Najboljši ekipi se bosta uvrstili v finale državnega prvenstva, ki bo na sporedu po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopata oba finalista.

Pričakovati gre, da se bosta za naslov, če ne bo presenečenj, pomerila prav večna tekmeca.

Državno prvenstvo, drugi del Torek, 5. december

Lestvica:

