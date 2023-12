Horak ob vrnitvi Olimpiji izdatno pomagal do zmage

Lukaš Horak je branil prvič po 1. novembru in Olimpiji izdatno pomagal do zmage nad Innsbruckom.

Lukaš Horak je branil prvič po 1. novembru in Olimpiji izdatno pomagal do zmage nad Innsbruckom. Foto: HCI

Hokejisti HK SŽ Olimpija so mini avstrijsko turnejo začeli z zmago s 3:0 v Innsbrucku, kjer se je dober mesec po poškodbi v tekmovalni ritem vrnil češki vratar Lukaš Horak in svoje delo opravil odlično. Zaustavil je vseh 36 poskusov gostiteljev, zmaji so sprožili 19 strelov na gol avstrijske zasedbe. To je Čehov tretji shutout v tem tekmovanju. Ljubljančani bodo že v soboto v boju za nove točke, gostovali bodo pri Pioneers Vorarlberg, ki je danes premagal Beljak. Novo vodilno moštvo je madžarski Fehervar AV19, v dresu katerega je ob zmagi nad Asiagom (4:2) s tremi goli in asistenco blestel Anže Kuralt.

Ljubljanski hokejisti so se po porazu proti zadnjemu Gradcu prejšnji teden na domačem terenu vrnili z lepo predstavo v gosteh pri Innsbrucku, ki so ga premagali celo brez prejetega zadetka. Obenem so nadgradili predstavo izpred treh tednov, ko so v isti dvorani že slavili po kazenskih strelih s 3:2, današnjim tekmecem, neposrednim sosedom na lestvici, pa so se zdaj približali na pet točk (37-32).

Ključna za nov uspeh na Tirolskem sta bila zbrana ljubljanska obramba in vratar Lukaš Horak, ki se je po poškodbi spet vrnil med vratnici ljubljanskega kluba. Delo je opravil odlično, saj je ustavil vseh 36 strelov in bil eden ključnih mož za pomembne tri točke zeleno-belih.

Foto: HCI

Ti so večino dela v napadu, ki je prinesel te točke, opravili že v prvem delu. Innsbruck je sicer imel rahlo premoč, toda Ljubljančani so se brez težav ubranili, potem pa je mrežo domače zasedbe načel Charlie Dodero v deseti minuti. Gosti so dobro igrali tudi ob številčni prednosti tekmecev, v 16. minuti pa sta Jaka Sodja in Miha Beričič ob igralcu manj pobegnila v protinapad, ki ga je prvi končal s podajo izza gola, drugi pa z zadetkom za 2:0.

Te prednosti domači niso mogli stopiti kljub pritisku v nadaljevanju. V drugi tretjini je bilo pred vrati Horaka večkrat vroče, toda češki vratar ni klonil.

Foto: HCI

Domači so bili tudi v zadnji tretjini več pri ploščku in imeli več strelov (skupno na tekmi 36-19), a so se vse akcije končale z obrambami Horaka. Innsbruck je že dve minuti in pol pred koncem iz vrat potegnil Evana Buitenhuisa, kar pa so gostje izkoristili za potrditev zmage, na prazen gol je zadel Trevor Gooch.

V soboto pri Vorarlbergu, ki je premagal Beljak

Zeleno-beli, ki jim bo kondicijske treninge olajšal novi fitnes v Tivoliju, bodo po večernem gostovanju znova v akciji že v soboto, ko se bodo ustavili še pri Pioneers Vorarlberg. Moštvo, za katerega igra slovenski napadalec Luka Maver, je po šestih zaporednih porazih v petek premagalo Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič), ki ga po novem kot glavni trener vodi Marcel Rodman.

Pioneers Vorarlberg je premagal Beljak, v soboto bo gostil še Olimpijo. Foto: Dorner_pioneers.hockey

Sijajen večer Kuralta, ki je s soigralci skočil na prvo mesto

Madžarski Fehervar AV19 je nadaljeval odlično serijo in s četrto zaporedno zmago – s 4:2 je premagal Asiago – skočil na prvo mesto. Ob zmagi se je izkazal slovenski napadalec Anže Kuralt, ki je sodeloval pri vseh golih. Trikrat je zadel (za izenačenje na 1:1 in vodstvi 2:1, 3:1) ter podal za končnih 4:2.

Anže Kuralt je k zmagi za prvo mesto prispeval tri gole in podajo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Drugi Linz se je doma znesel nad Dunajem (Rok Tičar), zmagal je s kar 8:1.

Celovčani, ki zaradi poškodbe ne morejo računati na Jana Muršaka, so za tretjo zaporedno zmago s 5:3 premagali Bolzano. Vodstvo 1:0 je četrtim Korošcem zagotovil drugi legionar, Luka Gomboc. Za Južne Tirolce je bil to šele drugi poraz na zadnjih 14 tekmah.

Zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) je izgubil s Pustertalom.

Liga ICE Petek, 8. december

Lestvica

Preberite še: