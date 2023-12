Olimpija po dveh koroških skalpih gosti reprezentanta, poseben dan za Rodmana

Za hokejisti HK SŽ Olimpija so uspešni dnevi. Preteklo nedeljo so po izvajanju kazenskih strelov na kolena spravila Celovec, v torek pa priredili velik preobrat pri drugem koroškem moštvu, pri Beljaku. Tam so zaostajali z 1:4, na koncu pa zmagali s 6:4. Poraz je bil usoden za trenerja Roba Dauma, tako da je trenerske vajeti prevzel Marcel Rodman. Ljubljančani si želijo zvečer nadaljevati v zmagovitem ritmu. Ob 19.15 bodo v Tivoliju pričakali Gradec, za katerega igrata dva reprezentanta, napadalec Ken Ograjenšek in branilec Blaž Gregorc.