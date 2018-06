Slovenski reprezentant sprejel ponudbo, ki ji ne moreš reči ne

Še eden v vrsti reprezentantov je, tudi uradno, razjasnil vprašanje klubske prihodnosti. Blaž Gregorc ostaja del najkakovostnejše češke Extralige, v kateri si bo kruh služil že šesto sezono zapored, a menja klubsko okolje. Iz kluba Mountfield Hradec Kralove se seli v češko prestolnico k enemu od najuspešnejših kolektivov češkega hokeja Sparti iz Prage.

"Gre za branilca z bogatimi izkušnjami v češki Extraligi, pri klubu Hradec Kralove je imel v zadnji sezoni drugo najvišjo povprečno minutažo. Pomembno vlogo je igral že v Pardubicah, imel jo bo tudi pri nas. Ob tem ima veliko izkušenj tudi z reprezentančnim hokejem, njegov stil igre ustreza našim željam," je prihod 28-letnega Slovenca, s katerim so se dogovorili za dvoletno sodelovanje, v pogovoru za uradno spletno stran kluba pozdravil športni direktor Michal Broš.

Verjame, da bo šlo na bolje

Gregorc je prve tri sezone v Extraligi preživel pri Pardubicah, zadnji dve pa pri Hradec Kralove, s katerim je pisal tudi klubsko zgodovino in vselej obstal v polfinalu. Sparta, ki velja za enega najtrofejnejših čeških klubov, v zadnjih dveh sezonah ni bila najbolj prepričljiva. Lani je obstala v četrtfinalu, letos se sploh ni uvrstila v končnico. Pred tem, ko je med letoma 2014 in 2016 zanjo igral še slovenski napadalec Robert Sabolič, je izgubila v polfinalu in finalu. Zadnjič je na češkem prestolu stala leta 2007.

Blaž Gregorc, ki je s Sparto iz Prage sklenil dvoletno pogodbo, verjame, da se bo krivulja kluba obrnila navzgor. Foto: Vid Ponikvar

Blejec, ki mu minut na ledu v zadnjih sezonah ni manjkalo, verjame, da se bo krivulja Sparte spet obrnila navzgor. "Želel sem spremembo in Sparta je pokazala interes. Sparta je klub z ugledom po vsej Evropi in z lepo tradicijo. Ko pride njena ponudba, nihče ne more reči ne. V klubu imajo visoke ambicije in tudi jaz jih imam. Vem, da jim v zadnjem obdobju ni šlo najbolje, a verjamem, da se bo to že v prihodnji sezoni spremenilo in da bo Sparta spet pri vrhu, kamor spada," je ob prestopu dejal pomemben člen slovenske reprezentance.

Steber obrambe je sicer v zadnji sezoni za Hradec Kralove odigral 52 tekem rednega dela, v katerih je vknjižil štiri zadetke in 16 podaj (razmerje +/- 9), v končnici pa na 13 tekmah dodal še pet podaj (+/- 3).

Ob Gregorcu bost prihodnjo sezono med češko elito igrala vsaj še dva Slovenca. Dres Karlovy Vary bosta nosila branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik