Olimpija ujela veliko okrepitev

Slovenski hokejist Bine Mašič je bil od sezone 2021/22 član finske zasedbe Vaasan Sport. Tam je v treh sezonah v članski zasedbi zbral 37 nastopov in prispeval tri podaje. Igral je tudi za ekipo do 20 let in bil to sezono posojen ekipi Tuto Hockey.

Nova okrepitev našega moštva je mladi branilec Bine Mašič, s katerim smo v klubu podpisali dolgoročno pogodbo.



Bine, dobrodošel v Ljubljani! 💚🐉



Več v novici 🔗 https://t.co/J1yQKUITwB#icehl #transfers pic.twitter.com/A20qSHxLZX — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) January 5, 2024

Na lanskem svetovnem prvenstvu elitne divizije v Latviji je bil med najboljšimi branilci slovenske izbrane vrste, je SŽ Olimpija zapisala v izjavi za javnost.

"Bine Mašič je odličen napadalno usmerjeni branilec, kakršnih v Sloveniji trenutno ni veliko. Je dinamičen in za svoja leta zrel igralec, ki bo pomemben člen naše igre. Odlično sodi v koncept igre trenerja Anttija Karhulle," je ob tem povedal direktor kluba Anže Ulčar.