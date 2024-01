Olimpija na domačem ledu lovi pomembne točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.15 gostili prvo tekmo novega koledarskega leta. Ljubljančani se bodo za pomembne točke v boju za deseterico udarili z zadnjim Gradcem, za katerega igrata slovenska reprezentanta Ken Ograjenšek in Blaž Gregorc. Olimpija v dvoboj vstopa s popotnico dveh zmag, za konec leta je premagala Asiago, leto 2024 pa je začela z visoko gostujočo zmago pri vodilnem Fehervarju. Graški panterji so na zadnjih dveh tekmah premagali Linz in tesno izgubili z branilcem naslova Salzburgom.