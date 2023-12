Olimpija leto zaključila z zmago, lepa gesta navijačev #video

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na zadnji tekmi v letu 2023 v Tivoliju s 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) ugnali Asiago. Ljubljanski klub je pred tekmo pripravil "teddy bear toss", ob katerem so gledalci ob prvem domačem doseženem golu na led vrgli plišaste igrače, ki jih bodo predali Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Prvič v zgodovini lige ICE je pravico delila ženska glavna sodnica, ta vloga je pripadla Juliii Kainberger.

Ljubljančani so v četrtek gostovali pri Salzburgu in tesno po podaljšku izgubili s 3:4. Danes so proti predzadnjemu Asiagu prišli do 13. letošnje zmage v regionalnem tekmovanju in z 38 točkami ostajajo na desetem mestu prvenstvene razpredelnice.

Današnja tekma proti italijanskemu tekmecu je bila tudi dobrodelno obarvana. Odvil se je "teddy bear toss", poseben dogodek, ki se odvija na hokejskih ledenih ploskvah po vsem svetu. Ob prvem golu domače ekipe so gledalci začeli metati plišaste medvedke oziroma igrače na led. Vse zmetane in zbrane plišaste igrače so namenjene Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki letos obeležuje 30-letnico delovanja.

Video: "teddy bear toss":

Gostje iz Italije so sicer hitro povedli, že po minuti in 15 sekundah igre je bil natančen Randal John Gazzola. Ljubljančani so bili podjetnejši in nevarnejši (streli v prvi tretjini 21:8), izenačili so v 12. minuti po zaslugi Marcela Mahkovca.

Tudi v drugi tretjini so prvi zadeli Italijani, ko je za 2:1 zadel Allan Joseph McShane. Ljubljančani so odgovorili s tremi zadetki. Najprej je izenačil Aljaž Predan, prvič pa so povedli v 34. minuti po zaslugi Žige Mehleta. Dve minuti zatem je na 4:2 povišal Trevor Gooch, kar je bil tudi končni izid dvoboja.

Olimpija je prišla do zmage s 4:2. Foto: www.alesfevzer.com

V zadnji tretjini se izid namreč ni več spremenil, Asiago si je pripravil sicer več priložnosti, a so se zmage razveselili ljubljanski hokejisti.

Že v ponedeljek na Madžarskem

Olimpija bo po zmagi znova v akciji že na prvi dan novega leta, ko jo čaka gostovanje pri vodilnem kolektivu tekmovanja iz Szekesfehervarja.

Poraz Kuraltovih na derbiju, v Salzburgu ponovitev finala

Madžarska ekipa, za katero igra Anže Kuralt, je zvečer v derbiju kroga z 0:2 morala priznati premoč Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc). Prvaki iz Salzburga se bodo na domačem ledu v ponovitvi lanskega finala pomerili z Bolzanom.

Derbi večera se je odvil na Madžarskem, kjer bo v ponedeljek gostovala tudi Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Linz je izgubil še tretjič zapored, potem ko je bil s 4:1 boljši zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), Beljačani (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) gostujejo pri Pustertalu, Innsbruck pa gosti Vorarlberg (Luka Maver).

Liga ICE Sobota, 30. december

Lestvica

Preberite še: