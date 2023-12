Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 18. uri gostili Celovčane, v postavo katerih se po petih izpuščenih tekmah vrača nekdanji član Olimpije Jan Muršak. Korošci so po zadnjih zmagovitih predstavah skočili na tretje mesto, Ljubljančani pa se oklepajo desetega mesta, ki po rednem delu sezone kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico. Obiskovalci si bodo pred tekmo lahko ogledali pokal lige ICE, po njej pa na ledu pozdravili hokejiste.

Olimpija bo pred iztekom leta dve tekmi odigrala na domačem ledu. Prvo ob 18. uri, ko ji bo nasproti stal eden od pretendentov za vrh – Celovec.

Koroška zasedba je na zadnjih šestih tekmah petkrat zmagala in v Ljubljano prihaja kot tretjeuvrščena. Potem ko je zaradi poškodb izpustil zadnjih pet tekem, se v tekmovalni ritem s Celovcem vrača nekdanji reprezentant in član Olimpije Jan Muršak. Ko je zadnjič gostoval v Tivoliju, so ga s soigralci konec novembra zapustili s porazom po kazenskih strelih. "Pred koncem leta pridemo sem še enkrat, upam, da bo takrat rezultat boljši," je takrat dejal 35-letni napadalec, ki mu družbo v napadu rdečih dela še en Slovenec, 20-letni Luka Gomboc. Ekipi sta se v tej sezoni srečali dvakrat, poleg omenjene zmage Olimpije je Celovec na domači tekmi slavil s 4:0.

"Vemo, kakšen nasprotnik je Celovec. Igrajo zelo borbeno, močni so v duelih. Če bomo boljši v tem spektru igre, nas to lahko nagradi z zmago," pred srečanjem pravi Olimpijin napadalec Nik Simšič.

Obiskovalci si bodo lahko znova ogledali pokal lige ICE. Foto: Facebook HK SŽ Olimpija

Obiskovalci si bodo pred tekmo pred vhodom na tribuno vzhod lahko ogledali pokal lige ICE, ki je tudi tokrat na turi po klubih, in se z njim fotografirali. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel Vili Resnik, prišel bo tudi Božiček, po koncu pa sledi srečanje s hokejisti na ledu.

Olimpija bo po večerni tekmi v četrtek gostovala pri prvaku Salzburgu, v soboto ob 18. uri pa še zadnjič letos igrala doma. V Tivoliju bo gostoval Asiago.

Vodilni gostijo zadnje

Na Madžarskem bo vodilni Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gostil zadnjeuvrščeni Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc). Prvaki gostujejo na Dunaju (Rok Tičar), Bolzano gosti Beljak (Blaž Tomaževič, Robert Sabolič), Linz pričakuje Innsbruck, Pustertal pa Vorarlberg (Luka Maver).

Liga ICE Torek, 26. december

Lestvica

