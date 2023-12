Jeseničani doma, Celjani v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, v taboru katerih so pred tedni javno priznali, da so pogoji zaskrbljujoči, so po zadnjih porazih izpadli iz šesterice, ki si po prvem delu neposredno zagotovi končnico. Ob 18. uri bodo gostili trenutno 14. Linz. Predzadnji Celjani se odpravljajo na gostovanje, palice bodo prekrižali z 11. Fasso.