Nov poraz Jesenic, tokrat pri zadnji ekipi

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po visokem torkovem porazu z Gardeno (1:6) gostovali pri zadnjeuvrščenem klubu, drugi ekipi Celovca in izgubili z 2:5. To je bila šele četrta zmaga koroške zasedbe v tej sezoni. Celjani tudi gostujejo, in sicer prav pri Gardeni, proti kateri so železarji v torek izpadli iz šesterice, ki si po rednem delu neposredno zagotovi končnico.

Jeseničani so v prvem obračunu regionalnega tekmovanja po prekinitvi zaradi SP do 20 let na domačem ledu visoko izgubili z Val Gardeno (1:6), danes pa so bili železarji v gosteh nemočni še proti mladi celovški ekipi, zadnji v alpski ligi. Jeseničani so na razpredelnici sedmi z 42 točkami.

Hokejisti Jesenic so si tokrat pripravili več priložnosti od domačih, a so bili slednji precej bolj učinkoviti. V prvi tretjini so Jeseničani sprožili 11 strelov na gol Celovca (6), a se plošček ni znašel v mreži. Celovčani so zadeli dvakrat, natančna sta bila Marco Sunitsch (14.) in Slovenec v dresu avstrijske zasedbe Luc Slivnik.

Takoj na začetku druge tretjine so domačini unovčili svoj drugi "power play" in povišali na 3:0 po golu Maximiliana Preimla. Gaber Glavič je takrat med vratnici namesto Bora Glaviča poslal Iana Sotlarja. V 33. minuti je znižal Žan Jezovšek, a je Celovec hitro spet vodil s tremi goli naskoka, ko je bil drugič natančen Sunitsch. V zadnji tretjini je zadel še en Slovenec pri Celovcu Andrej Tavželj, končni izid je postavil Tadej Čimžar. Uvodnih 20

Naslednjo tekmo bodo železarji igrali 26. decembra, ko bodo gostili Steel Wings Linz.

Alpska liga Četrtek, 21. december

