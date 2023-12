Olimpija pri moštvu, ki mu gre odlično: Za nas bo to po premoru kar izziv

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po slabih dveh tednih znova igrali tekmo IceHL. Čaka jih zahtevno gostovanje pri lanskem finalistu Bolzanu, ki se je po skromnem začetku pobral in na zadnjih 16 tekmah 14-krat zmagal. Južni Tirolci so trenutno na petem mestu, Ljubljančani pa se oklepajo zadnjega mesta (10.), ki po rednem delu še vodi v dodatne boje za končnico.

Olimpija in Bolzano sta se v tej sezoni srečala dvakrat, septembra so Ljubljančani na gostovanju zmagali z golom Nika Simšiča (1:0), oktobra pa je italijanska zasedba iz Tivolija odpeljala zmago v podaljšku (3:4).

Zmaji so na desetem mestu, zadnjem, ki zagotavlja, da moštvo po 23. februarju nadaljuje sezono IceHL. Na drugi strani so Južni Tirolci po vrnitvi trenerja Glena Hanlona našli zmagovito pot. Od 22. oktobra so izgubili le dvakrat in vknjižili kar 14 zmag.

"Mislim, da smo imeli dober premor, nekaj dni smo si vzeli povsem prosto. Po vrnitvi na led smo vsi polni energije, spočili smo se. Bolzano je težek nasprotnik, gre za zelo dobro ekipo, ki je trenutno v odlični formi. Za nas bo to po premoru kar izziv," je pred odhodom v Italijo dejal glavni trener Olimpije Antti Karhula.

Njegovo moštvo bo po večerni tekmi znova na delu v torek, ko bo v Tivoliju pričakalo Celovec. To bo tudi dan, ko si bodo lahko obiskovalci pred tekmo in po njej ogledali pokal lige ICE Karl Nedved Trophy, ki je na turneji po vseh klubih, in se fotografirali z njim, po tekmi pa se bodo lahko tudi družili z igralci na ledu.

Bodo Kuraltovi nadaljevali zmagovito serijo?

Derbi večera bo nocoj v Linzu, kjer bodo tretja črna krila gostila vodilni Fehervar Anžeta Kuralta, ki v Avstrijo prihaja po sedmo zaporedno zmago.

Anže Kuralt je z madžarskim klubom na prvem mestu lestvice. Bodo zmagali sedmič zapored? Foto: Grega Valančič/Sportida

Branilec naslova Salzburg bo doma palice prekrižal s Pustertalom. Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič), pri katerem v trenerskem štabu po novem skupaj deluje bratska naveza Marcel-David Rodman, pričakuje Asiago, Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) se bo na domačem ledu zoperstavil Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc), Innsbruck pa gosti Dunajčane (Rok Tičar).

