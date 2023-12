Olimpija pri prvakih

Salzburžanom v zadnjem času ne gre po načrtih, na petih tekmah so zmagali le enkrat in zdrsnili na četrto mesto. Olimpija je v torek do velike zmage prišla proti Celovcu in ostaja na desetem mestu, ki kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico. Najbližji zasledovalec Dunaj za njo zaostaja štiri točke.

"Čaka nas zagotovo eden od najmočnejših nasprotnikov v tej ligi, že leta so na vrhu. Imajo odlične igralce, igrajo dober hokej. Nekaj tekem jim je šlo malo slabše in prepričan sem, da so lačni zmage. Za nas pa je to priložnost, da vidimo, iz česa smo narejeni," je pred gostovanjem pri rdečih bikih dejal trener zmajev Upi Karhula.

Kluba sta se v tej sezoni srečala dvakrat, obakrat je zmagal Salzburg (4:1, 3:2).

Po srečanju na Solnograškem bo Olimpija v soboto odigrala zadnjo tekmo leta. V Tivoliju bo ob 18. uri pričakala Asiago. Večer bo v znamenju "teddy bear toss", tako da bodo na ledeno ploskev deževale plišaste igrače, ki jih bodo v klubu predali Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Obiskovalci do 16. leta, ki bodo s seboj prinesli igračo, bodo imeli prost vstop.

Beljačani (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) bodo gostili Fehervar Anžeta Kuralta, ki mu gre odlično, Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) pričakuje Pustertal, zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) gosti Dunajčane (Rok Tičar), Vorarlberg (Luka Maver) bo doma palice prekrižal z Linzem, Asiago pa z Bolzanom, ki napada peto zaporedno zmago in skok po lestvici.

