Olimpija za začetek leta 2024 napolnila gol vodilnih in vpisala novo zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po sobotni domači zmagi nad Asiagom tekmovalno leto 2024 odprli pri vodilni ekipi lige iz Szekesfehervarja, za katero igra tudi slovenski napadalec Anže Kuralt, in odpeljali visoko zmago s 5:1. Dvakrat je mrežo nasprotnikov zatresel Trevor Gooch.

Ljubljanska Olimpija, ki je v svoji vrsti znova pogrešala kapetana Žigo Pavlina, Roka Kapla, ki bo odsoten dlje časa, Aljošo Crnovića in dodatno še Villeja Leskinena, je leto začela uspešno. Potem ko je 2023 končala z zmago proti Asiagu, jo je v začetku 2024 čakalo gostovanje pri vodilnem Fehervarju. Ljubljančani, deseti na lestvici, so svoje delo opravili z odliko in se veselili zanesljive zmage, katere junak je bil Trevor Gooch z dvema zadetkoma.

Trevor Gooch je k zmagi prispeval dva gola. Foto: www.alesfevzer.com Gostujoča zasedba je povedla v osmi minuti, ko je tekmečevega vratarja premagal prav Gooch. Ljubljančani so bili v prvi tretjini praktično enakovredni domačim po številu strelov, v drugi tretjini so jih tudi prehiteli in v 27. minuti podvojili prednost, ko je zadel Marcel Mahkovec.

Madžarska zasedba, ki je bila v naslednjih minutah konkretnejša v napadu, pa se je vrnila v igro na začetku 39. minute. Zadel je Bence Stipsicz, med podajalci pa je bil Janos Hari, z 42 točkami najboljši strelec v domači ekipi. A Stipsicz je bil na koncu edini, ki mu je uspelo premagati mladega gostujočega vratarja Luko Kolina (zaustavil je 30 strelov od 31).

Ljubljančani pa so imeli odgovor tudi na to, v 50. in 51. minuti so še dvakrat zatresli mrežo domačih vrat, svoj 16. gol sezone in drugega na tekmi je najprej prispeval Gooch, s 34 točkami najboljši strelec Olimpije v tem tekmovanju. Luka Kolin je zaustavil 30 strelov od 31. Foto: Soós Attila

Nik Simšič je dobrih 40 sekund pozneje zadel prvič na tekmi in tako podaji ob prvem zadetku dodal gol. Piko na i zanesljivi zmagi je v 56. minuti postavil Luka Vodlan.

Ljubljančane nova tekma čaka že v sredo, ko bodo gostili zasedbo iz Gradca.

