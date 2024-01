Boleč poraz Jeseničanov, Celjani redni del končali z zmago

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v zadnji tekmi rednega dela alpske lige premagali Val Gardeno s 5:2. Celjani so redni del končali na predzadnjem, 15. mestu in bodo uvrstitev v končnico lovili v kvalifikacijski skupini A. Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice pa je v zadnjem krogu z 2:1 premagal Kitzbühel in so tako redni del končali na sedmem mestu in brez neposredne vozovnice za končnico, ki si jo je zagotovila prva šesterica. Obe slovenski skupini bosta nadaljevali v kvalifikacijski skupini A. V tej so še Merano, Gardena in Steel Wings Linz. Tekmovanje se bo nadaljevalo 18. januarja.

Celjani so ob koncu rednega dela le prekinili niz slabih tekem in po desetih zaporednih porazih dobili dve od zadnjih treh tekem. Precej zanesljivo so odpravili Val Gardeno. Začeli so odlično in Mark Čepon je že po 15 sekundah dosegel prvi gol. Pozneje so zadeli še Raimo Friedenfelds, Jure Sotlar in Jure Povše, po znižanju gostov na 2:4 in poskusu igre brez vratarja pa je v zadnji minuti končnih 5:2 postavil Sotlar.

Jeseničani so imeli pred zadnjim krogom točko naskoka pred Cortino, ki je igrala in premagala Lustenau. Na koncu se za branilce naslova gostovanje v Avstriji ni končalo dobro, saj so izgubili. Slabo so začeli tekmo in že po desetih minutah zaostajali z 0:2. Pozneje so vzpostavili ravnotežje, bili boljši tekmec in imeli več strelov, toda domačega vratarja Luce Eggerja jim dolgo ni uspelo premagati. Šele Tadej Čimžar je v 32. minuti z znižanjem poskrbel za nekaj upanja za preobrat železarjev. A to je bil tudi edini gol gostov, ki so tako doživeli 11. poraz in ostali pri 52 točkah. Ob koncu so sicer imeli gostje na ledu dva igralca več, zadnje pol minute so iz vrat potegnili še Žana Usa, a izenačenja ni bilo.

Celjani so redni končali z zmago in 15. mestom. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje

Železarji in Celjani v isti kvalifikacijski skupini

Tako se je končal redni del tekmovanja, po katerem si je prvih šest ekip že zagotovilo končnico. Preostale, ki so redni del končale na sedmem mestu ali nižje, pa bodo skušale v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B še ujeti mesti za izločilni del tekmovanja.

V skupini A, kjer so pristali Celjani kot 15. ekipa rednega dela, bodo njihovi tekmeci sedmi (Jesenice), deseti, 11. in 14. klub. Prva dva iz te skupine si bosta zagotovila dodatne kvalifikacije po sistemu na izpadanje na dve zmagi z najboljšima ekipama kvalifikacijske skupine B. Tam bodo osmi, deveti, 12., 13. in 16. klub rednega dela. Najboljši bodo s seboj prinesli bonus točke (Jeseničani šest), Celjani bodo začeli z ničlo.

Prvak bo znan najpozneje 20. aprila

Drugi del lige se bo začel 18. januarja in končal 24. februarja. Dodatne kvalifikacije bodo na vrsti med 27. februarjem in 3. marcem, končnica se bo začela petega marca. Šrva tekma polfinala je načrtovana 21. marca, začetek finala pa šestega aprila. Prvak bo znan najpozneje 20. aprila.

Alpska liga Petek, 5. januar

