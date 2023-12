Celjani le prekinili niz porazov, gladka zmaga Jeseničanov

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so na domačem ledu gostili drugo ekipo Celovca in jo premagali s 5:4 po podaljšku. Celjani so tako po desetih zaporednih tekmah le prekinili niz porazov. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so v gosteh zanesljivo s 4:1 premagali Unterland Cavaliers.

Celjani so na nov uspeh v regionalnem tekmovanju čakali več kot mesec dni, potem ko so zadnjo zmago dosegli 17. novembra. Sledil je niz desetih porazov, zdaj pa so črno serijo le končali.

Začetek je bil zelo obetaven, saj si je domača zasedba po prvi in na začetku druge tretjine priigrala na videz trdno vodstvo proti zadnjeuvrščenemu klubu v alpski ligi s 3:0. Zadeli so Ahmet Jakupović, Tim Dolinar in Gal Sodja Zalokar. A Celovčani so se vrnili, znižali na 2:3, potem pa je za Celjane v zadnjem delu zadel še Jure Sotlar. A prednosti dveh golov jim ni uspelo zadržati, KAC II je do 52. minute dosegel še dva gola in izsilil podaljšek. V tem pa je nato za Celje minuto pred koncem le zadel Nik Širovnik ter tako zagotovil uspeh domači ekipi.

Zmaga za Jesenice. Foto: www.alesfevzer.com Jeseničani, ki v tej sezoni precej nihajo v formi in težko sestavijo več zaporednih dobrih tekem, so na gostovanju pri ekipi Unterland Cavaliers le dosegli novo zmago, 17. v sezoni in obenem prvi "dvojček" zmag po sredini oktobra.

Kljub statusu papirnatega favorita so se morali gostje potruditi za zadetke in vodstvo. Vratar Žan Us je imel kar nekaj dela, a sta Tadej Čimžar in Erik Svetina do začetka druge tretjine le zagotovila nekoliko bolj trdno vodstvo. Omajal ga je prvi gol domačih v 25. minuti, vendar je manj kot minuto pozneje Svetina s še drugim golom spet poskrbel za +2, v 27. minuti pa je ob igralcu več Čimžar prav tako z drugim zadetkom na tekmi povišal vodstvo na 4:1. To pa je bil tudi končni izid dvoboja, v zadnji tretjini zadetkov ni bilo več, ob pritisku domače ekipe je Us ustavil vse nevarnejše poskuse.

Za slovo od koledarskega leta bodo železarji v soboto v Podmežakli gostili tekmeca izpod vrha lestvice, mlado salzburško zasedbo; slednja ima zdaj na četrtem mestu 48 točk, Jeseničani na petem pa 48. Celjska zasedba, ki je na lestvici zdaj pri 21 točkah, a še vedno na predzadnjem mestu, pa bo zadnjo leto v 2023 igrala v soboto, ko bo gostovala v Vipitenu.

Alpska liga Četrtek, 28. december

