Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu so še zadnje tekme Alpske lige v letu 2023. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri na domačem ledu pričakali soseda na lestvici Red Bull Juniors. Salzburžani so s tremi točkami več četrti. Člani HK RST-Pellet Celje, ki so v torek končali niz porazov, gostujejo pri šestem Vipitenu.