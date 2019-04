Madžari še naprej računajo na Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski reprezentančni napadalec Anže Kuralt bo še eno sezono nosil dres madžarskega EBEL-ligaša iz Szekesfehervarja. "Dobro se počutim v tem moštvu, klubu in mestu," je ob podaljšanju sodelovanja povedal 27-letnik.

Po skoraj petih letih v Franciji se je Anže Kuralt pred končano sezono vrnil v razširjeno avstrijsko prvenstvo. Nosil je dres madžarskega kluba Fehervar AV19 in bil eden od bolj vidnih članov čete nekdanjega trenerja Olimpije Hannuja Järvenpääja.

Konec januarja ga je zaustavila poškodba, po kateri se ni več vrnil v tekmovalni pogon. Na treningih se je po okrevanju sicer že pridružil ekipi, a je bil finski strateg pri njegovi vrnitvi previden.

Odigral je 37 tekem rednega dela in vknjižil 35 točk, kar ga uvršča na peto mesto klubske točkovne lestvice, podpisal se je pod 16 zadetkov in 19 asistenc. Dovolj, da so se v klubu, ki se je po letu 2015 spet uvrstil v končnico (v četrtfinalu ga je s 4:2 v zmagah izločil Salzburg), odločili, da nanj računajo še naslednjo sezono.

Dobro sezono v dresu madžarskega kluba je konec januarja predčasno končala poškodba. Kuralt po njej ni več igral klubskih tekem, se je pa njegovo stanje izboljšalo, tako da bo reprezentanci pomagal na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu. Foto: Sportida

Moštvo, klub, mesto, dvorana ...

"Mislim, da bomo imeli naslednjo sezono zelo močno in bojevito ekipo. Morda celo bolj, kot smo jo imeli letos. V tej ekipi, klubu, mestu se počutim odlično. Naš cilj v prihodnji sezoni je končnica, v kateri se lahko zgodi marsikaj. Žal mi je, da letos soigralcem nisem mogel pomagati v izločilnih bojih, upam, da jim bom lahko prihodnje leto. Atmosfera v dvorani je odlična in je imela veliko vlogo pri moji odločitvi, saj je v takšnem vzdušju res lepo igrati hokej," je za uradno stran kluba ob sklenitvi nove pogodbe dejal slovenski reprezentant, ki se te dni na Bledu z reprezentanco pripravlja na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstanu (29. april – 5. maj).

V sredo je Kuralt v Budimpešti palice prekrižal s kar nekaj klubskimi soigralci, a bil z risi na pripravljalni tekmi z Madžari nemočen. Slovenci so izgubili s 4:7.

