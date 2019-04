"Šteje le zmaga", ki bi "zamaknila" začetek boja za državno krono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v sredo po preobratu in podaljšku v Brunicu podaljšali sezono Alpske lige in ohranili upe na naslov prvaka. Da bi upanje na alpsko krono ostalo živo, morajo zmagati tudi na petkovi domači tekmi v Tivoliju (19.15). "Šteje le zmaga. Treba bo igrati agresivno, čim več streljati, da izenačimo in se vrnemo v Italijo," pravi junak sredine zmage branilec David Planko.

Ljubljanski Olimpiji je deset minut pred koncem sredinega obračuna finala Alpske lige proti Pustertalu voda drl v grlo. Gostitelji so takrat še vodili z 2:0, zmaji pa so za podaljšanje serije nujno potrebovali zmago, sicer bi južnotirolsko moštvo pred razprodano dvorano že včeraj dvignilo pokal za naslov prvaka.

Zeleno-beli tabor je v zadnjih minutah vse stavil v napad, kar se mu je obrestovalo. Najprej je vodstvo stopil branilec David Planko, še en obrambni igralec Kristjan Čepon pa je 24 sekund pred koncem tekme, ko je Olimpija poskušala brez vratarja in s šestimi igralci v polju, zadel in izsilil podaljšek. Hitro ga je bilo konec. Planko je po dobljenem sodniškem mestu Saše Rajsarja ugnal v tej seriji ne preveč razpoloženega Colina Furlonga, ki je v drugih delih sezone večkrat reševal soigralce, v finalu pa na najde prave forme, ter poskrbel za veliko slavje zmajev in podaljšanje serije.

"Agresivno, napadalno, s čim več streli"

"Morda smo na začetku igrali malo slabše, prejeli dva zadetka, nato pa smo si rekli, da nimamo kaj izgubiti, in šli na vse ali nič. Pred zadnjo tretjino smo si tako rekli, da moramo igrati agresivno, da moramo biti napadalni, čim večkrat streljati, kar se nam je obrestovalo. Na srečo se je tekma obrnila v našo korist, tako da gremo v petek po novo zmago in izenačenje na 3:3, da se nato vrnemo v Italijo," je po zmagi razmišljal Planko, ki recept za izenačenje serije vidi agresivni in napadalni igri: "Treba bo čim večkrat streljati. Šteje samo zmaga."

Junak sredine tekme David Planko upa, da bodo tudi v petek pristopili agresivno in napadalno. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Da bi Olimpija tudi po petkovi tekmi lahko upala na naslov prvaka v Alpski ligi, mora zmagati. V Tivoliju Pustertala v tej sezoni še ni premagala. Spomnimo, preteklo nedeljo in ponedeljek je pred zadnjo tretjino vodila z dvema zadetkoma, a prednost do konca obračuna zakockala. V primeru ljubljanske zmage se bo serija končala v nedeljo na odločilni sedmi tekmi v Brunicu. Če pa bodo v petek slavili Južni Tirolci, bodo v Tivoliju dvignili pokal za naslov prvaka.

Finale v dveh tekmah in selitev reprezentančne tekme na zgodnejši termin?

Od razpleta serije finala Alpske lige je odvisen tudi začetek finala državnega prvenstva. Če bo finala konec v petek, se bo v nedeljo v Tivoliju začela finalna serija domačega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami. V tem primeru bi igrali na dve zmagi. Druga tekma bi bila v torek na Jesenicah, morebitna tretja pa v četrtek v Ljubljani.

Finale državnega prvenstva se bo začel ali v nedeljo v Ljubljani (sistem: na dve zmagi) ali v torek na Jesenicah (sitem: boljši iz dveh tekem). Foto: Peter Podobnik/Sportida

Če se bo alpski finale zavlekel v sedem tekem, bodo v finalu DP igrali po sistemu boljši iz dveh tekem. Ekspresni finale bi s v tem primeru začel v torek na Jesenicah, končal pa v četrtek v Ljubljani.

Če bo prihodnji četrtek odločilna tekma državnega prvenstva, se bo v Ljubljani začela ob 20. uri, pravijo na Hokejski zvezi Slovenije. Isti dan namreč reprezentanca Slovenije na Bledu igra zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo drugega razreda. Risi se bodo takrat pomerili z Italijo. Če bosta na sporedu obe tekmi, se bo reprezentančna začela že ob 17. uri, če bo finale že odločen, pa je tekma z Italijo predvidena za 19. uro.

Različici finala DP (razpored odvisen od finala Alpske lige): 1. različica – če se finale v AHL konča po 6. tekmi (19. 4. 2019), se državno prvenstvo članov igra po sistemu "na dve zmagi": 21. april 2019, Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenic

23. april 2019, HDD Sij Acroni Jesenice – Hk SŽ Olimpija

25. april 2019, Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenic 2. različica – če se finale v AHL konča po 7. tekmi (21. 4. 2019), se državno prvenstvo članov igra po sistemu "boljši po rezultatih iz dveh tekem": 23. april 2019, HDD Sij Acroni Jesenice – Hk SŽ Olimpija

25. april 2019, 20.00 Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice - V primeru neodločenega rezultata po šestdesetih minutah tekme se igra "kratki" podaljšek pet minut oziroma do zadetka s po tremi igralci v polju in vratarjem, nato se izvajajo kazenski streli: prva serija po pet kazenskih strelov izmenično, nato po potrebi po en kazenski strel izmenično do zmage. - Na odločilnih tekmah finala se ob neodločenem rezultatu po 60 minutah igra "dolgi" podaljšek s po štirimi igralci v polju in vratarjem do tako imenovanega zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da v 20 minutah ni gola, se igra novi dolgi podaljšek do "zlatega gola" oziroma 20 minut in tako naprej. - V primeru druge različice se prva tekma lahko konča neodločeno, brez podaljška. Na drugi tekmi se ob enakem številu točk in golov po 60 minutah igrajo "dolgi" podaljški.

Preberite še: