Velik preobrat Olimpije, ki se je rešila po južnotirolskem scenariju

Hokejisti HK SŽ so po preobratu in podaljšku v Brunicu finalno serijo podaljšali vsaj še za eno tekmo. Ta bo v petek ob 19.15 v Tivoliju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na peti finalni tekmi Alpske lige proti Pustertalu zaostajali z 0:2, nato pa po podaljšku slavili s 3:2 in ohranili upe na naslov prvaka. Vse tri zadetke sta dosegla branilca, David Planko, ki je začel in končal popoln preobrat, in Kristjan Čepon. Italijani zdaj v seriji na štiri zmage vodijo s 3:2. Naslednja tekma bo v petek v Tivoliju.

Ljubljanska Olimpija je v nedeljo in ponedeljek zapravila prednost dveh zadetkov in vknjižila finalna poraza proti Pustertalu, ki je po preobratih prišel do dveh zaključnih ploščkov. Italijanom je še deset minut pred koncem dobro kazalo, vodili so z 2:0, nato pa so začeli zadevati branilci v zeleno-beli vrsti in priredili preobrat, kakršnega so jim v ponedeljek zadali nasprotniki.

Premešani Olimpijini napadi

Trener Jure Vnuk je za to tekmo premešal napade, tako da so v prvem zaigrali kapetan Aleš Mušič, Žan Jezovšek, Žiga Pešut, Miha Zajc, Janez Orehek, Gregor Koblar so začeli skupaj, Sašo Rajsar se je preselil v tretji napad k Niku Simšiču in Galu Korenu, v četrtem pa so bili Aljaž Chvatal, Mark Sever, Martin Bohinc.

V razprodani dvorani v Brunicu so gledalci prvi zadetek videli v 11. minuti, ko je navijače z zadetkom razveselil Gregor Grossgasteiger. Ko je že kazalo, da se bosta ekipi na zadnji odmor odpravili pri rezultatu 1:0, je udaril finski napadalec Marko Virtala.

Branilec David Planko je začel in končal popoln preobrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani so v zadnji tretjini vse stavili v napad, a vse do 52. minute so gostitelji držali vodstvo dveh zadetkov. Nato pa je branilec David Planko le ugnal vratarja Keitha Colina Furlonga in Olimpiji vrnil upanje. Minuto pred iztekom rednega dela so zmaji iz vrat potegnili Žana Usa in poskušali podaljšek izsiliti s šestimi igralci v polju. Poteza se jim je obrestovala, 24 sekund pred koncem je zadel še en branilec Kristjan Čepon.

V Brunicu je tako o zmagovalcu odločal podaljšek. Tega je že v drugi minuti iz praktično prve akcije odločil junak tekme Planko, ki je po dobljenem sodniškem metu Saše Rajsarja dokončal popoln preobrat.

"Šli smo na glavo, po gol, nismo se ozirali na obrambo" "Nismo popuščali, verjeli smo do zadnjega trenutka, kar se nam je tudi obrestovalo," pravi trener Jure Vnuk. Foto: Grega Valančič/Sportida "Danes je bila zagotovo najboljša tekma v celotni seriji. Izredno hiter hokej, na zelo visoki ravni. Nismo popuščali, verjeli smo do zadnjega trenutka, kar se nam je tudi obrestovalo. Pred podaljškom sem jim rekel, da gremo na glavo. Vsi so šli v napad, šli smo po gol, nismo se ozirali na obrambo. Obrestovala se je vztrajna igra na štiri napade, tako da smo imeli tudi na koncu dovolj moči. Zelo težko se je bilo psihološko pripraviti na to tekmo, a hokej je hitra igra, hitro se spreminja in zdaj smo v naletu mi," je bil po zmagi, s katero so ostali med živimi, zadovoljen trener Jure Vnuk.

V petek selitev v Tivoli

Olimpija je z zmago serijo na štiri zmage znižala na 2:3 v zmagah in ohranila upe na naslov prvaka. A da bi še lahko upala na lovoriko, bi morala zmagati tudi v petek doma, saj imajo Južni Tirolci na palici še en zaključni plošček.

Tekma se bo v Tivoliju začela ob 19.15.

Alpska liga, finale, peta tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):

Sreda, 17. april

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:3* (1:0,1:0, 0:2,0:1) /3:2/

Grossgasteiger 11., M. Virtala 39.; Planko 52., K. Čepon 60.,Planko 62.



*podaljšek //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage Ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 3:4* (1:0, 2:1, 1:1, 0:1) /1:3/

1:0 Simšič 17. (Chvatal), 2:0 Mušič 22. (Jezovšek, Us), 2:1 Gander 36. (Andergassen, Helfer, SH1), 3:1 Mušič 39. (Vidmar, Kranjc, PP1), 3:2 Helfer 50. (L. De Lorenzo Meo), 3:3 T. Virtala 58. (M. Virtala), 3:4 Traversa (T. Virtala, Furlong) Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol



Petek, 19. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo treba

