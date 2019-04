Jeseničani razjasnili ugibanja

"V medijih in na različnih omrežjih se je pojavila novica, da vratar Matt Climie zapušča Železarje. Vsem navijačem in ostalim podpornikom jeseniškega hokeja sporočamo, da je Matt podpisal pogodbo z avstralsko ekipo CBR Brave in bo Jesenice zapustil po končanem državnem prvenstvu," so v pojasnilo zapisali na uradni strani HDD Sij Acroni Jesenice.

Kdaj se bo začelo državno prvenstvo, še ni znano, saj je začetek pogojen s koncem finala Alpske lige, v katerem igra HK SŽ Olimpija. Mogoče so tri različice, ki si jih lahko ogledate spodaj.

Različice finala DP (razpored odvisen od finala Alpske lige) 1. različica – če se finale v AHL konča po 5. tekmi (17. 4. 2019), se državno prvenstvo članov igra po sistemu "na dve zmagi": 19. april 2019, Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice

21. april 2019, HDD Sij Acroni Jesenice – Hk SŽ Olimpija

23. april 2019, Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenic 2. različica – če se finale v AHL konča po 6. tekmi (19. 4. 2019), se državno prvenstvo članov igra po sistemu "na dve zmagi": 21. april 2019, Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenic

23. april 2019, HDD Sij Acroni Jesenice – Hk SŽ Olimpija

25. april 2019, Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenic 3. različica – če se finale v AHL konča po 7. tekmi (21. 4. 2019), se državno prvenstvo članov igra po sistemu "boljši po rezultatih iz dveh tekem": 23. april 2019, HDD Sij Acroni Jesenice – Hk SŽ Olimpija

25. april 2019, Hk SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice - V primeru neodločenega rezultata po šestdesetih minutah tekme, se igra »kratki« podaljšek pet minut oziroma do zadetka s po tremi igralci v polju in vratarjem, nakar se izvajajo kazenski streli: prva serija po pet kazenskih strelov izmenično, nato po potrebi po en kazenski strel izmenično do zmage. - Na odločilnih tekmah finala, se ob neodločenem rezultatu po šestdesetih minutah igra »dolgi« podaljšek s po štirimi igralci v polju in vratarjem, do »zlatega gola«, oziroma dvajset minut. V primeru, da v dvajsetih minutah ni gola, se igra novi dolgi podaljšek do »zlatega gola«, oziroma dvajset minut in tako naprej. - V primeru 4. različice se prva tekma lahko konča neodločeno, brez podaljška. Na drugi tekmi se ob enakem številu točk in golov po šestdesetih minutah igra/jo »dolgi«podaljšek/i.

