Hokejisti Olimpije so vodili s 3:1, na koncu pa po podaljšku izgubili s 3:4. Val Pusteria je z novo zmago po velikem preobratu prišla do dveh zaključnih ploščkov. Prvega lahko izkoristi v sredo.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na četrti finalni tekmi Alpske lige proti Pustertalu ponovili scenarij z nedeljske tekme. V zadnji tretjini so spet zapravili prednost dveh zadetkov in po podaljšku izgubili s 3:4. Italijanski tekmec si je tako po novem preobratu priigral dva zaključna ploščka za prvaka. Prvega bo lahko izkoristil že v sredo v Brunicu. Olimpija se bo na pot podala na dan tekme.

Ljubljanski Tivoli je bil znova prizorišče finala Alpske lige med domačim HK SŽ Olimpija in gostujočim Pustertalom, ki je po novem preobratu (pred zadnjo tretjino je zaostajal z 1:3, po podaljšku zmagal s 4:3) v finalni seriji na štiri zmage povedel s 3:1 v zmagah. Italijani lahko prvi zaključni plošček izkoristijo že v sredo.

Simšič načel mrežo gostov

Keith Colin Furlong je v 17. minuti klonil prvič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvo resnejšo priložnost na srečanju so si priigrali gostje. V peti minuti je po napaki Janeza Orehka, ki je v napadalni tretjini podal na palico Marka Juhanija Virtale, Finec sam zdrvel v protinapad, a je veselje njegove ekipe preprečil okvir gola Žana Usa. Večji del uvodne tretjine se je sicer odvijal pred vrati južnotirolske ekipe, ki je predvsem čakala na protinapade in napake zmajev.

Ti so imeli nekaj priložnosti, a resneje niso ogrozili vratarja Keitha Colina Furlonga, ki je do 17. minute ohranjal mrežo nedotaknjeno. Nato pa je Aljaž Chvatal pred golom našel osamelega Nika Simšiča, ta pa je pospravil plošček za hrbet Kanadčana za prvo vodstvo. Italijani so imeli ob koncu igralca več, napadali, a so gostitelji tudi z nekaj sreče na odmor odšli s prednostjo zadetka (1:0).

Kapetan z dvema zadetkoma dvakrat za +2, nato pa ...

Kapetan Aleš Mušič je v drugi tretjini dvakrat zadel. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljančani so se na uvodu drugega dela ubranili z igralcem manj, po izteku kazni pa po lepi akciji še zvišali prednost. Izključeni Žan Jezovšek je pobegnil po levi in prenesel igro na desno do kapetana Aleš Mušiča, ki je zadel za 2:0.

Trener Petri Mattila je po drugem prejetem zadetku vzel time-out, njegovi varovanci pa so spremenili taktiko ter začeli z aktivnejšo in napadalnejšo igro. V 25. minuti so po odbitkih večkrat poskušali premagati Usa, a se je ta izkazal. V 36. minuti je imela Olimpija igralca več, a je podobno kot dan prej prejela zadetek. Po slabi menjavi je Markus Gander sam prišel pred Usa in znižal (1:2). Na drugi strani je zvišanje vodstva po strelu Davida Planka preprečil okvir vrat, je bilo pa veselje na tribunah večje tik pred koncem tretjine. Zmaji so ob igralcu več dolgo kombinirali, Luka Vidmar je streljal od daleč, Mušič je pred vrati prišel do ploščka, prehitel sireno in zvišal na 3:1.

Južni Tirolci so v Tivoliju zrežirali nov preobrat in si priigrali dva zaključna ploščka za naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija je v zadnjo tretjino, podobno kot v nedeljo, krenila s prednostjo dveh zadetkov in jo spet zapravila. Ta se je stopila v 50. minuti, ko je Usa s strelom na prvo vratnico ugnal Lukas De Lorenzo Meo in napovedal dramatično končnico. Južni Tirolci so na vsak način poskušali izenačiti. Uspelo jim je dve minuti in pol pred koncem, ko je za 3:3 zadel Teemu Virtala in izsilil podaljšek, ki ga je v 62. minuti odločil Tommaso Traversa, eden od junakov nedeljskega preobrata.

Ne bodo se predali "Zelo sem razočaran, fantje so dali vse od sebe, borili so se, je pa res, da smo v podaljšku spet naredili neumnost in prejeli gol. Spet smo vodili dva zadetka, tega smo se v slačilnici dobro zavedali, a žal smo naleteli na trd oreh. Morda je vse povezano tudi psihološko, a ne bomo se predajali. Igralci so se po tekmi zaklenili in se pogovarjajo. Jutri se bomo spočili in nato v sredo šli po zmago," je po porazu dejal trener Jure Vnuk.



Nadaljevanje v sredo v Italiji

Serija se bo zdaj preselila v Brunico, kjer bo peta tekma v sredo zvečer, ko Pustertal že lahko postane prvak.

Alpska liga, finale, četrta tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 3:4* (1:0, 2:1, 1:1, 0:1) /1:3/

1:0 Simšič 17. (Chvatal), 2:0 Mušič 22. (Jezovšek, Us), 2:1 Gander 36. (Andergassen, Helfer, SH1), 3:1 Mušič 39. (Vidmar, Kranjc, PP1), 3:2 Helfer 50. (L. De Lorenzo Meo), 3:3 T. Virtala 58. (M. Virtala), 3:4 Traversa (T. Virtala, Furlong) Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol



Sreda, 17. april

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo treba

