Jeseničani z metlo v finale Alpske lige

Hokejisti HDD Jesenic so si brez polfinalnega poraza priborili mesto v finalu Alpske lige. Danes so na četrti tekmi polfinalne serije še četrtič premagali Rittem in tokrat najbolj prepričljivo, na Južnem Tirolskem so namreč zmagali kar s 6:1. V drugem polfinalu se merita Cortina in Red Bull juniors.

Alpska liga, polfinale, četrti tekmi (igrajo na štiri zmage)

Četrtek, 30. marec:

Jeseničani so v četrto tekmo v Rittnu vstopili agresivno, bili boljši tekmec na igrišču, permoč pa kronali šele tik pred koncem prve tretjine, v 20. minuti, ko je mrežo domačega vratarja Haydena Hawkeyja zatresel Jaša Jenko. Ta je v gol domačih preusmeril plošček, ki ga je z močnim strelom od daleč sprožil Anže Prostor.

V 25 minuti so železarji podvojili vodstvo. V napad je odbrzel Žan Jezovšek, s strelom zaposlil domačega vratarja, plošček za njegov hrbet pa je pospravil Jenko. Slabo minuto kasneje je po izvrstni akciji za 3:0 zadel še Erik Svetina. Ta je bil podajalec še v zadnji minuti druge tretjine, ko je za vodstvo s 4:0 poskrbel Eric Pance.

V zadnji tretjini se je nadaljevalo po receptu iz prvih dveh, v 46. minuti tekme je Jaša Jenko dosegel še svoj tretji gol na tekmi in dokončno zapečatil usodo južnotirolskega moštva. Vnema Gorenjcev je nekoliko popustila, v obrambi je prišlo do nekaj nediscipline in izključitve Erica Panceta v 48. minuti, domači pa so izkoristili prednost igralca več za častni gol, ki ga je v 49. minuti zabil Janne Tavi. Piko na i je v 58. minuti postavil Žan Jezovšek iz kazenskega strela.

Železarji so si drugi finale v Alpski ligi priigrali brez polfinalnega poraza, Ritten so namreč premagali že na prvi tekmi v Podmežakli so s 3:1, na drugi v gosteh so slavili s 3:0, pa v torek doma še z 1:0, a šele po podaljšku. V končnici tako niso izgubili niti ene tekme, tudi v četrtfinalu so gladko, s 4:0 v zmagah izločili Vipiteno ( s 4:2, 2:0, 3:0 in 2:1 po podaljšku).

V drugem polfinalnem paru, med Cortino in salzburškimi Red Bull juniors je bolj napeto, italijanska ekipa vodi z 2:1 v zmagah, četrto tekmo pa igra doma.

Polfinale v alpski ligi poteka na štiri zmage, če železarjem Rittna ne uspe izločiti že danes, bodo imeli priložnosti še 1., 4. in 6. aprila.

