Jeseničani na stežaj odprli vrata finala

Jeseničani so si priigrali zaključne ploščke za finale Alpske lige.

Hokejisti Sija Acronija Jesenic v polfinalu alpske lige vodijo z 3:0 v zmagah. Danes so na tretji tekmi v domači dvorani Podmežakla premagali Ritten po podaljšku z 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0). Za uvrstitev v finale zdaj slovenska ekipa potrebuje še eno zmago. V drugem paru so člani Cortine z visoko ponedeljkovo zmago nad Red Bull Juniors (6:1) povedli z 2:1 v zmagah.

Jeseničani so na dobri poti, da ponovijo uvrstitev v finale iz lanske sezone. Takrat so v polfinalu izločili istega južnotirolskega tekmeca. Zdaj za enak podvig potrebujejo še eno zmago.

Gorenjci so sicer dosegli še eno načrtovano zmago v dvoboju z Rittnom, čeprav so se morali danes pred skoraj 900 gledalci za uspeh izjemno potruditi. Gostitelji v prvem delu niso realizirali terenske premoči, v nadaljevanju pa sta bili ekipi zelo izenačeni. O tem priča končno razmerje strelov na gol, ki so ga tesno s 34:31 dobili železarji.

Domače je odrešil šele gol Finca Nikija Blomberga v 63. minuti oz. tretji minuti podaljška. Šestindvajsetletni Finec je zaključil akcijo, ki sta jo pripravila Erik Svetina in Eric Pance.

Slovenska ekipa je sicer v četrtfinalu gladko, po štirih tekmah, premagala zasedbo iz Vipitena (zmagala je s 4:2, 2:0, 3:0 in 2:1 po podaljšku).

Polfinale v alpski ligi poteka na štiri zmage, četrta tekma bo 30. marca na terenu Rittna. Če finalist takrat še ne bo znan, pa so naslednji termini še 1., 4. in 6. april.

Alpska liga, polfinale, tretji tekmi (igrajo na štiri zmage)

Ponedeljek, 27. marec

Torek, 28. marec

