Komu večni derbi?

Ob 20.15 bodo palice v Tivoliju prekrižali večni slovenski rivali iz Ljubljane in Jesenic. Gre za spopad vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija in drugouvrščenega HDD Sij Acroni Jesenice. Zmaji bodo lovili osmo zaporedno zmago v tekmovanju, železarji pa bodo poskušali nadaljevati odlične rezultate iz januarja in februarja, ko so na 16 alpskih tekmah le enkrat izgubili. Tudi tokrat bodo tribune samevale.