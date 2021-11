Lustenau končal zmagoviti alpski niz Jesenic

Obračun vodilne ekipe Alpske lige HDD Sij Acroni Jesenice in drugouvrščenega Lustenaua je s 7:4 pripadel Avstrijcem, ki so železarjem preprečili osmo zaporedno zmagov tekmovanju. Gorenjsko moštvo bo v soboto gostovalo še pri Bregenzerwaldu.

V obračunu ekip z vrha - Lustenau se je po današnji zmagi zavihtel na drugo mesto, ima (ob tekmi več) štiri točke manj kot Jeseničani - so gostje dobro začeli, a nato slabo nadaljevali in končali.

Po porazu v domačem prvenstvu sredi tedna, ko so v derbiju zmagali Ljubljančani s 3:0, so železarji ostali še brez Aljoše Crnoviča, ki se je preselil k velikim slovenskim tekmecem. Danes pa so slovenski prvaki začeli dobro in dobili prvo tretjino, potem ko je Eric Pance zadel že v 14. sekundi, gol pa je dodal še Eetu Elo. A domači so še v prvi tretjini znižali, na začetku druge pa izenačili na 2:2.

V drugi tretjini so Jeseničani nato še dvakrat povedli (zadela sta Elo in Nejc Brus), toda Lustenau je tudi obakrat izenačil in pred zadnjim delom je bil izid 4:4.

Lustenau je nato v zadnji tretjini dosegel dva gola, ob koncu, ko so gostje skušali brez vratarja Oscarja Fröberga priti do ugodnejšega izida, pa še tretjega in tako slavili s 7:4.

Že v soboto bodo Jeseničani odigrali naslednjo tekmo, čaka jih še eno gostovanje v Avstriji, tokrat pri Bregenzerwaldu.