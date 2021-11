Olimpiji večni derbi in dva nova soigralca

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se v torek v okviru državnega prvenstva v Hali Tivoli pomerili z Jesenicami in jim vrnili za oktobrski poraz. Zmaji, ki se jim bosta pridružila še nedavno član železarjev Aljoša Crnovič in izkušeni branilec Mitja Robar, so zmagali s 3:0.

Najboljši slovenski hokejski ekipi sta danes v dvorani Tivoli odigrali drugi letošnji obračun v državnem prvenstvu. Potem ko sta se v prejšnjih sezonah ekipi merili na več tekmah, saj sta igrali v istem regionalnem tekmovanju, je bila današnja tekma zadnja v rednem delu sezone. Naslednja priložnost bo šele končnica državnega prvenstva, če se bosta moštvi pomerili v dvobojih na izpadanje.

Fotogalerija z večnega derbija v Hali Tivoli (Matic Klanšek Velej/Sportida):

Današnji obračun - ogledalo si ga je za koronske omejitvene razmere skoraj maksimalno dovoljeno število ljubiteljev hokeja, na koncu pa so bili lahko bolj zadovoljni domači privrženci - sta tekmeca začela kot vodilna v svojih regionalnih ligah. Jeseničani so vodilna ekipa alpske lige, Ljubljančani pa lige ICEHL. Na domači sceni pa je v boljšem položaju jeseniški klub, ki je imel do te tekme stoodstoten izkupiček; SŽ Olimpija, ki v DP sicer običajno igra s pomlajeno zasedbo, pa je bila na šestem mestu.

V Ljubljano prihajata Crnovič in Robar Ljubljanski navijači v Hali Tivoli so razgrnili transparent z napisom "zeleni Crnovič" in s tem pozdravili novo selitev iz jeseniškega tabora v ljubljanski, med zeleno-bele se seli branilec Aljoša Crnovič, ki danes ni igral, Olimpiji se bo po besedah trenerja Mitje Šivica na treningu pridružil v četrtek. Šivic je po zmagi dodal še, da so se ob težavah s poškodbami branilcev za enomesečno sodelovanje dogovorili še z veteranom, nekdanjim reprezentantom Mitjo Robarjem. Aljoša Crnovič se iz Jesenic seli v Olimpijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Znova 3:0, a tokrat za Olimpijo

Danes so, tako kot na prvem derbiju oktobra v Podmežakli, zmaji na led poslali prvo postavo iz lige ICEHL, v kateri zaradi poškodb ni bilo vratarja Paava Hölsäja (odsoten bo tri do štiri tedne), branilcev Joone Ervinga (vrnil naj bi se januarja) in Tineta Klofutarja, še vedno pa ni nared dlje časa odsotni napadalec, današnji slavljenec Anže Ropret.

Začetek je po rahli terenski premoči pripadel gostom - pogrešali so tri pomembne člene Žigo Urukala, Crnoviča in Jesperija Viikilo - tudi zato, ker so imeli v prvi tretjini dvakrat igralca več. Toda Ljubljančani so se ubranili, nato pa imeli priložnost za zadetek celo ob igralcu manj, ko so zadeli tudi okvir gola, a se je prva tretjina končala z 0:0.

Oktobra so s 3:0 zmagali Jeseničani, tokrat s 3:0 Ljubljančani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V drugi tretjini se je razmerje moči spremenilo in domači so močneje pritisnili. Obe ekipi sta zapravili po eno prednost igralca več, ko pa so bile moči izenačene, je po natančni podaji Nika Simšiča pred gol pred vrati palico v 34. minuti podstavil Guillaume Leclerc in prvič premagal Oscarja Fröberga. Do konca tretjine so imeli Ljubljančani še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, najlepšo Luka Kalan, ko je bil sam pred vrati, a ploščka ni znal spraviti v mrežo.

Ko je nato domača ekipa že po 20 sekundah zadnje tretjine povišala vodstvo, natančen je bil spretni Aleš Mušič, se je že pokazalo, v katero smer bo šel derbi. Zeleno-beli niso popuščali, Blaž Tomaževič je zadel okvir vrat, imeli pa so več od igre tudi v tej tretjini, premoč pa potrdili še s tretjim zadetkom, ko je številčno prednost v 52. minuti v zadetek spremenil Kalan. V zadnjih minutah so gostje imeli dvakrat igralca več na ledu, a so domači strnili vrste pred vratarjem Žanom Usom in mu pomagali do ničle.

Na vrhu Kranjčani, večni derbi se obeta že v polfinalu

Trenutno so na prvem mestu državnega prvenstva hokejisti HK Triglav Kranj, na drugem mestu je Slavija Junior, ki imajo štiri oziroma dve točki več od tretjega HDD Sij Acroni Jesenice, a so odigrali tudi tri oziroma dve tekmi več. Olimpija je po današnji zmagi peta, do konca rednega dela bo odigrala še dve tekmi, že v sredo v Celju, kjer bo znova igrala z mlado zasedbo. Kaj lahko se zgodi, da bo večni derbi na sporedu že v polfinalu DP.