Jeseničani so se oddolžili Avgustinčičevi četi in podajšali zmagoviti niz

Železarji so vknjižili sedmo zaporedno zmago, v domači dvorani so se dolgo mučili s Zell am See-jem, katerega glavni trener je Jaka Avgustinčič.

Železarji so vknjižili sedmo zaporedno zmago, v domači dvorani so se dolgo mučili s Zell am See-jem, katerega glavni trener je Jaka Avgustinčič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so vknjižili sedmo zaporedno alpsko zmago. Tokrat so dolgo trli Zell am See, ki je v dvorani Podmežakala dvakrat vodil, v 59. minuti pa je za zmago s 3:2 zadel Sašo Rajsar. Železarji so se utrdili na prvem mestu tekmovanja. Pred najbližjim zasledovalcem Asiagom imajo zdaj osem točk prednosti.

Jaka Avgustinčič na klopi Zell am Seeja je bil doslej edini v letošnji sezoni, ki je pripravil pravo taktiko, ki je Niku Zupančiču, njegovemu nekdanjemu reprezentančnemu kolegu in šefu na jeseniški klopi, povzročila nekaj sivih las. Zell am See je namreč edina ekipa, ki je Jeseničane premagala v letošnji sezoni po rednem delu.

To se je zgodilo pred enim mesecem, ni pa bilo daleč, da bi se ponovilo tudi tokrat. Gorenjci niso bili prepričljivi kot na zadnjih tekmah, sredi zadnje tretjine po dveh velikih napakah v obrambi še zaostajali, a se na koncu z golom veterana Saše Rajsarja vendarle veselili težko priborjene zmage.

Jeseničani so bili v prvi tretjini gospodarji na ledu. Razmerje v strelih je bilo 12:3 v njihovo korist, toda na odmor so s prednostjo odšli gosti. V predzadnji minuti se je Philipp Kreuzer odločil za strel, na prvi pogled ta ni bil nevaren, toda plošček se je po neposrečenem posredovanju vratarja Oscarja Froberga znašel za njegovim hrbtom. Pred tem so imeli Avstrijci mnogo lepšo priložnost, Dominik Unterweger je sam pridrsal pred Froberga, ga že preigral, vendar nato zgrešil prazen gol.

Varovanci Nika Zupančiča imajo pred najbližjim zasledovalcem Asiagom osem točk prednosti in tekmo več. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na začetku druge tretjine so za nekaj časa pobudo prevzeli gosti. Froberg je moral nekajkrat posredovati, toda zgrešene priložnosti Avstrijcev so domači kaznovali, ko je v 26. minuti natančno podajo Nejca Brusa izkoristil Erik Svetina in izenačil. Do konca druge tretjine bi lahko svojo ekipo v vodstvo popeljal Eric Pance, ki je tekmecem ukradel plošček, neoviran prišel pred vratarja, a ga ni premagal.

Nov šok za Jesenice je sledil v 47. minuti, ko so imele že petič igralca več, toda pri tem dobile gol, potem ko so storile veliko napako pri organizaciji napada. A na prejet zadetek so hitro odgovorili, Jasper Viikilä je bil slabo minuto pozneje natančen po podaji finskega rojaka Eetuja Ela.

Jeseničani so po izenačenju še trpeli, dve minuti so imeli dva igralca manj na ledu, a zdržali. Za nagrado se jim je ponudila priložnost za zmago, ki so jo zagrabili z obema rokama, za to pa je zaslužen Rajsar, ki je po samostojnem prodoru plošček poslal pod prečko.

Rajsar: Težka tekma

"Zelo težka tekma, videti je bilo kot derbi. Če nam je šlo v Rittnu vse v gol, nam tokrat ni, potem pa so zadeli še z igralcem manj. To ni bila naša najboljša tekma, a na koncu šteje zmaga," je po novih treh točkah v izjavi za Šport TV dejal strelec zmagovitega zadetka Rajsar.