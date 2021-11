Izkušeni slovenski branilec Andrej Tavželj se je pred sezono na Koroško podal z mislijo mentorstva in predajanja igralskih veščin v vlogi kapetana drugi ekipi Celovca, KAC Future Team, ki je del Alpske lige, a je pred dnevi prejel nepričakovan klic. Vpoklicali so ga v prvo, člansko moštvo Celovca, v dresu katerega je v torek ob veliki zmagi debitiral v ligi prvakov, predvideno pa je, da v petek zaigra tudi v ligi ICEHL.

Po štirih letih "kapetanovanja" pri HDD Sij Acroni Jesenice, katerega trenerske vajeti je pred sezono iz rok Mitje Šivica prevzel Nik Zupančič, se je Andrej Tavželj odpravil novim izzivom naproti.

S soimenjakom, svežim hokejskim upokojencem Andrejem Hebarjem, sta se preselila na Koroško, k podružnici uveljavljenega Celovca z imenom KAC Future Team. Hebar je pri kolektivu, ki mlajše upe kali v Alpski ligi, zadolžen za opremo, Tavžlju pa je pripadla vloga kapetana.

V tej je odigral 20 tekem Alpske lige, zdaj pa se mu je ponudila priložnost, da vsaj začasno igra na višji tekmovalni ravni. Sedemintridesetletni steber obrambe je pred dnevi namreč prejel klic, ki ga pred sezono ni pričakoval. Prva ekipa Celovca, ta v ligi ICEHL brani naslov prvaka, se ubada s poškodbami, tako da bo nastalo vrzel poskušala zapolniti tudi s Tavžljem.

Za torkovo predstavo ob zmagi nad favoriziranimi Švedi v ligi prvakov si je prislužil pozitivne ocene. Foto: Guliverimage

Debi v dresu Celovca je prišel ob veliki zmagi v ligi prvakov

Ta se je pred dnevi na treningih že pridružil rojaku Roku Tičarju in koroški prvokategorniški druščini, v torek pa debi v dresu večkratnega avstrijskega prvaka dočakal kar v ligi prvakov.

Celovčani so na prvi tekmi osmine finala gostili trenutno tretje moštvo švedske elitne lige SHL Leksands in vknjižili presenetljivo visoko zmago. Na povratno tekmo v Skandinavijo bodo odpotovali s prednostjo 4:0.

"Za menoj je nekaj norih dni. Tega nisem pričakoval. Zavedam se, zakaj so me pripeljali sem, in to je predvsem zaradi ekipe v Alpski ligi. Ko me je Kirk Furey (trener druge ekipe, op. a.) v petek poklical in povabil na trening, sem bil zelo vesel. Igrati za tako uspešen klub so bile otroške sanje. Naslednje presenečenje je sledilo po sobotnem treningu, ko so mi dejali, da bom najverjetneje igral proti Leksandsu. Zanimiv teden, vesel sem, da sem se vrnil na višjo raven," se je ponujene priložnosti v pogovoru za uradno spletno stran kluba razveselil legionar.

Povratna tekma osmine finala lige prvakov jih čaka prihodnji teden na Švedskem, kjer bodo branili lepo prednost s prvega srečanja (4:0), na katerem je Sebastian Dahm zaustavil vseh 36 strelov. Foto: Guliverimage

Branilski partner in vsa ekipa so mu olajšali delo

Za torkovo predstavo proti favoriziranim Švedom si je prislužil visoke ocene. "Če sem iskren, sem se moral osredotočiti predvsem na svojo igro, saj že več let nisem igral na taki tekmovalni ravni. Za to, da mi je to sploh uspelo, je zaslužna vsa ekipa, ki me je od prvega dne sprejela z odprtimi rokami, tako da se ni bilo težko vključiti v novo moštvo in pripomoči k uspehu. Thomas Vallant je bil odličen partner v obrambi, veliko se je pogovarjal z menoj, videti je bilo, kot bi skupaj igrala že dolgo. Uspel nam je odličen večer, resda nismo veliko igrali s ploščkom, a ko smo bili pri njem, smo bili zelo učinkoviti. Ob tem se je v vratih izkazal Sebastian Dahm, sploh v prvi tretjini. V nadaljevanju nam je nekako uspelo, da smo se prilagodili hitrosti in igri Leksandsa, dosegli štiri zadetke in vknjižili veliko zmago," je zadnje dni povzel Kovorjan, ki bo, kot kaže, po petih sezonah spet zaigral v ligi EBEL, po novem ICEHL.

Celovčani, ki v ICEHL zasedajo šele osmo mesto, bodo v petek gostovali pri Linzu. Foto: Guliverimage

Graditi na torku

Celovčani bodo še nekaj časa pogrešali Paula Postmo, Keleja Stefflerja, Nicka Petersena in Dennisa Sticho, tako da je predvideno, da jim bosta v petek v razširjenem avstrijskem prvenstvu pomagala Tavželj in David Maier.

Branilci naslova, ki so na zadnjih petih obračunih ICEHL le enkrat zmagali in so šele osmi, bodo gostovali pri Linzu. Predzadnja črna krila, ki še iščejo novega trenerja (med željami je bil tudi Raimo Summanen, a se niso dogovorili), so na zadnjih dveh tekmah dvakrat zmagala.

"Pomembno bi bilo, da bi nas ponesla torkova tekma in bi gradili na tisti predstavi. Osredotočamo se nase, na svojo igro, s trenerji pa se bomo sistemu Linza posvetili še na dan tekme," je v klubski mikrofon pred petkovo vrnitvijo v ICEHL še dejal Tavželj.

V ICEHL (takrat še pod imenom EBEL) je zadnjič igral v klavrni ljubljanski sezoni 2015/16, ko je bil kapetan nekdanje Olimpije.