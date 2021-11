Olimpija po preobratu in divjem zaključku slavila na Češkem

Po tednu dni tekmovalnega premora, v katerem je bila v ospredju reprezentanca, so se moštva v ligi IceHL vrnila v lov za točke. Hokejisti vodilnega HK SŽ Olimpija so na Češkem, kjer se je kot trener predstavil Glen Hanlon, zaostajali z 0:2, nato pa v zadnji tretjini, v kateri je padlo kar šest golov, trije v zadnji minuti, pripredili preobrat in zmagali s 5:3. Komisija tekmovanja je po izstopu iClinic Bratislava Capitals sprejela pomembno novost, glavni kriterij za razvrstitev na lestvici je po novem povprečno osvojeno število točk na tekmo.

Po dobrem tednu tekmovalnega premora je čas za 18. krog lige IceHL, nekatere ekipe so ga zaradi obveznosti v ligi prvakov že odigrale, tako je torek prinesel le tri obračune. Vodilna ljubljanska Olimpija se je v tekmovalni ritem po dveh porazih - enega ji je zadal večerni tekmec, drugega pa Fehervar - vrnila z zmago v Znojmu, ki ga je prvič vodil kanadski strateg Glen Hanlon.

Če gledalci v prvi tretjini, v kateri so priložnosti Sebastiena Picheja, Marka Čepona in Jake Sodje ostale neizkoriščene. niso prišli na svoj račun, pa so imeli kaj videti v nadaljevanju, predvsem v zadnji tretjini. Druga je povsem pripadla Čehom (razmejre v strelih 17:5). Kot prvi je Paava Hölsäja (njegova menjava je bil Žan Us) premagal Vojtech Nemec, nekaj minut zatem pa še Ryan Culkin. V tej tretjini je imel najlepšo priložnost Žiga Pance, toda njegova podaja pred gol za Luko Kalana je bila za las nenatančna.

Olimpija je v zadnji tretjini petkrat zadela, dvakrat v prazen gol. Foto: Rostislav Pfeffer Sledila pa je izjemno razburljiva in za goste učinkovita zadnja tretjina. Tokrat so bili zeleno-beli tisti, ki so lovili in ujeli tekmece. Domačega vratarja Pavla Kantorja je prvi premagal Mark Čepon, nato pa je sledila odlična minuta oziroma pol minute gostov. V 49. so namreč v razmaku le 34 sekund zadeli dvakrat in naredili popoln preobrat. Pri izenačujočem golu je Blažu Tomaževiču izza vrat podal Pance, nato pa je bil natančen še Kalan.

Domači so močno pritisnili, še posebej, ko so imeli v 57. minuti igralca več. A kljub nevarnemu poskusu, ko so gostujoči branilci s telesi preprečili pot ploščku v mrežo, zadetka ni bilo. Že več kot minuto in pol pred koncem je domači strateg potegnil vratarja Kantorja na klop, tveganje pa se ni obrestovalo, saj je Aleksandar Magovac zadel prazna vrata. Vseeno pa razburjenj še ni bilo konec. Domači so namreč hitro znižali na 3:4 in ohranili nekaj upanja, a je nato sekundo pred koncem Guillaume Leclerc potrdil uspeh gostov in tako po dveh tekmah brez zmage spet zagotovil Ljubljančanom poln izkupiček.

Ljubljančani bodo v petek gostili rdeče bike iz Salzburga.

Odločalo bo povprečno število osvojenih točk Po umiku iClinic Bratislava Capitals se je danes sestala komisija IceHL in določila nov kriterij za razvrstitev na lestvici. Moštvom se točke, osvojene proti Bratislavi, ne bodo brisale, tako da o vrstnem redu ne bo več odločal seštevek točk, pač pa povprečno število osvojenih točk na tekmo.

Presenečenje na Madžarskem, Summanen ne bo trener Linza

Raimo Summanen, ki je v drugem delu lanske sezone treniral Olimpijo, je bil na vrhu trenerskih želja Linza, a dogovora ne bodo sklenili. Foto: Vid Ponikvar Za presenečenje večera je poskrbel predzadnji Linz, ki še išče novega trenerja. Na vrhu seznama želja se je znašel Raimo Summanen, ki je v drugem delu lanske sezone vodil Olimpijo. Finec naj bi bil v zadnjih dneh tudi v Linzu, a kot je za Kronen Zeitung pojasnil direktor Gregor Baumgartner do dogovora ne bo prišlo.

Linška črna krila, katerih član je slovenski branilec Blaž Gregorc, so gostovala pri drugem Fehervarju in ga z dvema zadetkoma v zadnjih petih minutah premagala (3:2). Madžarsko moštvo, pri katerem je Anže Kuralt podal za vodstvo z 2:1, ostaja drugo.

Trenerske vajeti Pustertala prevzel Finec

Na Predarlskem bo zadnji Pustertal, ki ima prav tako novega trenerja, to je Finec Raimo Helminen, gostil Gradec, ki bo poskušal zmagati tretjič zapored.

Liga ICEHL, 18. krog Torek, 16. november

Orli Znojmo : HK SŽ Olimpija 3:5 (0:0, 2:0, 1:5)

1:0 Nemec (Svoboda, 24.), 2:0 Culkin (Svoboda, Nemec, 27.), 2:1 M. Čepon (Kalan, Pance, 44.), 2:2 Tomaževič (Pance, Jezovšek, 49.), 2:3 Kalan (Leclerc, Koblar, 49.). 2:4 Magovac (59., EN), 3:4 Ahl (Luciani, Bartko, 60., PP1), 3:5 Leclerc (Jezovšek, Tomaževič, 60., EN)



Fehervar AV19 : Steinbach Black Wings Linz 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

(Anže Kuralt je podal za vodstvo AV19 z 2:1 in petkrat streljal na gol nasportnika; Blaž Gregorc je ob zmagi enkrat streljal na gol tekmeca.)



Pustertal – Graz 99ers (Ken Ograjenšek)