Pintarič zaklenil vrata pred rdečimi biki

Na sredini tekmi osmine finala sta palice prekrižala francoski Rouen, v vratih katerega že vrsto let stoji Matija Pintarič, in Red Bull Salzburg, za katero igra tudi slovenski napadalec Aljaž Predan, ki ga tokrat ni bilo v kadru.

Gre za ponovitev osmine finala iz sezone 2018/19. Kluba sta v Franciji takrat najprej remizirala (3:3), na povratni tekmi pa so Salzburžani zanesljivo zmagali (5:1) in napredovali.

Tokrat so boj za četrtfinale rezultatsko bolje začeli francoski prvaki, ki so zdržali pritisk avstrijskega kolektiva in zmagali s 3:0, Štajerec je zaustavil vseh 30 strelov gostov, njegovi soigralci so sprožili 21 strelov na vrata Salzburga.

Velika zmaga Celovca

Aktualni prvak lige IceHL Celovec, v dresu katerega tudi v tej sezoni drsa Rok Tičar, je imel kar nekaj težav s poškodbami, tako da je pred izločilnim delom lige prvakov iz podružnične ekipe EC-KAC Future Team, ki sicer igra v Alpski ligi, vpoklical izkušnje v obliki slovenskega branilca Andreja Tavžlja, ki se je ob debiju v tem tekmovanju izkazal, igral je slabih 18 minut.

Celovčani so se veselili zmage (4:0) nad švedskim prvoligašem Leksandsom. Foto: Guliverimage

Celovčani so se trenutno tretjemu moštvu švedske lige SHL Leksandsu odlično zoperstavili in si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost (4:0). Eden od največjih junakov zmage Korošcev je bil vratar Sebastian Dahm, ubranil je vseh 36 poskusov gostov, domači so sprožili 21 strelov. Johannes Bischofberger je k zmagi prispeval dva gola in dve asistenci.

Muršakovi napolnili gol Nemcev

Zmagovalec zadnjih dveh izvedb lige prvakov, švedski klub Frölunda Gothenburg, za katerega igra nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak, je svoje delo v osmini finala skoraj že opravil. Jan Muršak je s Frölundo z 10:1 slavil v Mannheimu. Foto: Guliverimage

Švedi so na gostovanju pri vodilni ekipi nemškega prvenstva Adler Mannheimu, pri kateri se ubadajo z izbruhom koronavirusa (pogrešali so trenerja in osem igralcev), slavili s kar 10:1. Štajerec je ob visoki zmagi vknjižil podajo.

Povratne tekme bodo 23. in 24. novembra.