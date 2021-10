Muršakovi z Nemci, Tičarjevi s Švedi, deja vu Pintaričevih iz leta 2018

Dva dni po koncu skupinskega dela hokejske lige prvakov so v Zürchu izžrebali pare osmine finala. V tej bodo sodelovali tudi štirje klubi s slovenskim pridihom, dva se bosta v ponovitvi osmine finala sezone 2018/19 pomerila med seboj. Prve tekme bodo 16. in 17. novembra, povratne teden dni zatem.

Zadnji dve izvedbi tekmovanja je dobil švedski klub Frölunda Gothenburg, za katerega igra nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak. Švedi so skupinski del končali na prvem mestu, v osmini finala jim bo nasproti stal nemški prvoligaš Adler Mannheim, trenutno druga ekipa domače lige DEL.

Rok Tičar se bo s soigralci Celovca za četrtfinale pomeril s švedskim Leksandsom. Foto: Guliverimage

Aktualni prvak lige IceHL Celovec, v dresu katerega tudi v tej sezoni drsa Rok Tičar, je v svoji skupini prav tako osvojil prvo mesto in se prvič v zgodovini tekmovanja prebil v izločilne boje. Korošci, ki so zadnjo tekmo skupinskega dela odigrali z delom druge ekipe (zaigral je tudi Rok Kapel), bodo v boju za četrtfinale palice prekrižali z lanskim četrtfinalistom švedske lige SHL Leksandsom, trenutno tretjo ekipo lige.

Rouen Matije Pintariča čaka ponovitev osmine finala iz oktobra leta 2018 proti Salzburgu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V osmini finala bomo spremljali še obračun med kluboma, ki imata v svojih vrstah slovensko moč. Udarila se bosta francoski prvak Rouen, za katerega vrsto let brani Matija Pintarič, in Red Bull Salzburg, ki mu v napadu pomaga Aljaž Predan. Kluba sta se v osmini finala srečala že v sezoni 2018/19, ko sta v Franciji najprej remizirala (3:3), na povratni tekmi pa so Salzburžani zanesljivo zmagali (5:1) in napredovali.

Prve tekme osmine finala so načrtovane za 16. in 17. november, povratne pa 23. in 24. novembra.