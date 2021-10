Muršak in Pintarič napredovala, slovenski trio ostal brez izločilnih bojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu je zadnji krog skupinskega dela hokejske lige prvakov. Zadnji zmagovalec tekmovanja, švedska Frölunda, za katero igra Jan Muršak, je z zmago potrdil prvo mesto v skupini. Napredovanje si je z zmago na Danskem priigral tudi francoski prvak Rouen vratarja Matije Pintariča. Brez napredovanja je ostal slovenski trio pri Bremerhavnu. Že pred zadnjim krogom pa sta si izločilne boje priigrala Rok Tičar s Celovcem in Aljaž Predan s Salzburgom. Žreb parov bo v petek.

V skupini A je "slovenski" Bremerhaven (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) gostil praško Sparto in ji še drugič v enem tednu priznal premoč (1:3). Na drugi tekmi skupine je nekdanji Urbasov klub Växjö premagal že odpisani Turku in na drugem mestu prehitel Nemce, ki so tako končali sezono v hokejski ligi prvakov.

Zadnji zmagovalec Frölunda, katere član je Jan Muršak, je še drugič v tednu dni premagal IFK Helsinki (4:1) in z zmago potrdil prvo mesto v skupini. Napredoval je še Zürich. Švicarji so po goleadi s 7:3 premagali Mlado Boleslav vratarja Gašperja Krošlja, ki je bila že pred tekmo obsojena na zadnje mesto. Slovenski čuvaj mreže ni branil.

Matija Pintarič se z Rouenom mudi na zahtevnem gostovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Si je pa napredovanje zagotovil drugi slovenski vratar v tekmovanju. Matija Pintarič je s soigralci Rouena ostoval pri danskem prvaku Rungstedu in ga premagal s 4:2. Štajerec je imel v Skandinaviji veliko dela, zaustavil je 38 strelov od 40, njegovi soigralci so jih na gol domačinov sprožili le 19. Rouen je z zmago potrdil drugo mesto v skupini G in osmino finala. Prvo si je že zagotovil Celovec Roka Tičarja, ki bo zadnjo tekmo skupinskega dela odigral v sredo, ko bo gostil Donbass.

V skupini H sta bila oba potnika v osmino finala znana že pred zadnjim krogom. To sta Bolzano in Salzburg, katerega dres nosi Aljaž Predan. Moštvi sta na Južnem Tirolskem med seboj obračunali za prvo mesto, po podaljšku je pripadlo rdečim bikom.

Žreb parov osmine finala bo v petek.