Tičarjevim uspelo prvič v zgodovini, Pintaričevi lahko še upajo

Hokejisti Celovca so v 5. krogu lige prvakov pri Donbassu vodili s 3:0, Ukrajinci so se uspeli vrniti, minuto pred iztekom rednega dela pa so Korošci zadeli za zmago s 4:3. Rok Tičar in soigralci so si tako s peto zaporedno zmago zagotovili prvo mesto v skupini in prvič v zgodovini napredovali v osmino finala.