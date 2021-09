Tičarjevi ugnali Pintaričeve, Predanovi že napredovali

Liga prvakov, zaostale tekme 2. kroga (klubi s slovenskimi igralci)

Sobota, 11. september



Skupina G

Rouen : KAC Celovec 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

(Matija Pintarič je za Rouen branil vso tekmo in zaustavil 36 od 40 strelov; Rok Tičar je za Celovec igral slabih 13 minut in pol in zadel za 3:0).

Lestvica skupine G:

1. EC KAC 4 tekme - 10 točk

2. Donbass 4 - 5

3. Rungsted 4 - 5

4. Rouen 4 - 4

Nedelja, 12. september

Red Bull Salzburg : Jastrzebie 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

(Predan je za Salzburg igral šest minut).

Lestvica skupine H

1. Red Bull Salzburg* 4 tekme - 12 točk

2. Bolzano* 4 - 9

........................................................

3. Frisk Asker 4 - 2

4. Jastrzebie 4 - 1



*Ekipa je napredovala v izločilne boje.