Tičarjevi nizajo zmage, do prve tudi Pintarič

Nekateri klubi so zaradi olimpijskih kvalifikacij ligo prvakov začeli z zamudo. Med njimi sta tudi Celovec, ki bo prihodnji teden začel branjenje naslova prvaka v ligi IceHL, in francoski prvak Rouen, ki bo domače prvenstvo odprl čez dobrih deset dni.

Oba kolektiva sta v četrtek tako odigrala zaostalo tekmo uvodnega kroga lige prvakov. Celovec napadalca Roka Tičarja se je še drugič v nekaj dneh srečal z danskim Rungstedom. Če so Korošci doma slavili šele po podaljšku, so bili v Skandinaviji precej bolj suvereni. Zmagali so s 5:1. Tičar je k tretji zaporedni zmagi prispeval prvi gol na tekmi.

Prvo zmago so dosegli člani Rouena, ki so pred dnevi pred Donbassom klonili tesno (1:2), tokrat pa so ga doma tesno premagali (4:3). Matija Pintarič je ob zmagi zaustavil 27 od 30 poskusov tekmeca.

V soboto slovenski obračun

Celovec je po polovici skupinskega dela na prvem mestu, Rouen je tretji. Moštvi bosta med seboj obračunali v soboto. Na prvem medsebojnem obračunu so v podaljšku slavili Avstrijci.