Prevetreni in brez slovenske družbe začenjajo nov alpski izziv

V soboto se začenja nova sezona Alpske lige, v kateri bomo tokrat spremljali le eno slovensko moštvo, HDD Sij Acroni Jesenice. Ljubljanski HK SŽ Olimpija, ki je dobil zadnji alpski izvedbi, se je namreč preselil na višjo tekmovalno raven, ligo IceHL. Železarji, ki so doživeli precej sprememb tako v trenerskem kot igralskem kadru, so pred začetkom previdni, po prvem delu si želijo biti med prvo šesterico, bolj realno sliko tekmecev bodo dobili po nekaj krogih. Prvo tekmo bodo odigrali v soboto, ko bodo gostili novinca Merano, ki ga vodi nekdanji trener železarjev Kim Collins.

V jeseniškem klubu so po prejšnji sezoni, kjer se jim v alpski ligi ni izšlo po željah, saj so izpadli v polfinalu, previdni optimisti. Po sicer uspešni domači sezoni, v boju za naslov prvaka v Sloveniji so premagali velike tekmece iz Ljubljane, so doživeli veliko sprememb. Tako v igralskem kadru, klub so zapustili številni igralci, kot na mestu glavnega trenerja.

Tudi Mitja Šivic je namreč zamenjal domače delovno okolje in prevzel SŽ Olimpijo, za trenerja železarjev pa so v klubu izbrali nekdanjega selektorja slovenske reprezentance Nika Zupančiča.

"Vesel sem, da smo brez težav in poškodb končali pripravljalno obdobje. Zdaj delamo na elementih, ki naj bi nam na ledu prinesli določeno prednost. V dvoboju na bolj izenačenih tekmah pa moramo dobro izkoristiti predvsem številčno prednost na ledu," je na novinarski konferenci pred začetkom regionalnega tekmovanja poudaril Zupančič.

Železarji so imeli le en resnejši test, v soboto so v finalu Pokala Slovenije palice prekrižali z Olimpijo in izgubili z 1:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, kako je moštvo pripravljeno, pa pred prvimi tekmami v ligi še ni želel ugibati. Imeli so le en resnejši test, finale pokala, ko so z 1:3 klonili proti Ljubljančanom.

"V finalu se je videlo, da so tekmeci odigrali več kakovostnih tekem. Imeli so hitrejši odziv, bili so močnejši v dvobojih in zasluženo so zmagali. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti in, če bi jih izkoristili, bi se lahko končalo tudi drugače," je o septembrskem začetku sezone dejal strateg železarjev.

Najprej med alpsko šesterico

Jeseničani pa nedvomno ostajajo v ožjem krogu favoritov za visoko skupno uvrstitev. Dva izmed najboljših iz prejšnjih sezon, SŽ Olimpija in Pustertal, bosta namreč to sezono igrala v najvišjem razredu regionalnega tekmovanja, ligi ICEHL (nekdanja liga Ebel). A Jeseničani opozarjajo, da ta vloga ni tako samoumevna.

"Vsekakor si v ligi želimo med najboljšo šesterico, v državnem prvenstvu pa v finale, tam pa nas čaka hud boj, a je to še zelo daleč," pravi Nik Zupančič, ki se je vrnil na mesto glavnega trenerja. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V naši ekipi, pa tudi v vseh drugih, je veliko sprememb, zato bo treba počakati nekaj krogov, saj bodo šele tekme pokazale, kje smo. Vsekakor si v ligi želimo med najboljšo šesterico, v državnem prvenstvu pa v finale, tam pa nas čaka hud boj, a je to še zelo daleč," pravi trener Zupančič.

Pred začetkom sezone so v klubu zagnali tudi nekaj trženjskih in navijaških akcij, s katerimi želijo spodbuditi ljubitelje hokeja, da jim z nakupom sezonskih vstopnic pomagajo v težkih časih. Zaradi koronskih omejitev in praznih tribun je namreč precej velik izpad dohodkov.

Dve slovesi, dva povratnika in novinec

Alpska liga bo sicer letos doživela šesto izvedbo. Peta v lanski sezoni se je za slovenska kluba končala z zmago zmajev in s polfinalnim porazom Jeseničanov proti Asiagu. Za Ljubljančane je bila to druga zaporedna zmaga v tem tekmovanju oziroma druga v treh sezonah, saj sezone 2019/20 zaradi pandemije niso dokončali.

Jeseničani bodo na uvodni tekmi gostili Merano, ki ga trenira nekdanji trener Jesenic Kim Collins. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V tej sezoni bo v konkurenci 17 ekip. Namesto SŽ Olimpije in Pustertala bosta povratnika Vienna Capitals Silver in Zell am See, novinec pa je Merano. Prav ta bo v soboto prvi nasprotnik železarjev. Trener Italijanov je Kim Collins, ki je pred desetletjem in pol trenersko vlogo opravljal na Jesenicah.

V rednem delu sezone bo vsaka ekipa igrala po 16 tekem doma in v gosteh, sledila pa bosta drugi del za določanje mest pred končnico za prvo šesterico po rednem delu in kvalifikacije za še zadnji mesti v četrtfinalu za vse ostale, ki bodo igrali v dveh skupinah.

Končnica se bo začela marca, ekipe pa bodo na tekmah na izpadanje igrale na tri zmage. Prvak lige za sezono 2021/22 bo znan najpozneje 23. aprila.