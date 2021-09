Hokejisti HK SŽ Olimpija so pokalni zmagovalci. V finalu Pokala Slovenije na Bledu so večnega tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice premagali s 3:1 in osvojili prvo domačo lovoriko sezone.

V finalu pokala sta se za prvo domačo lovoriko sezone pričakovano udarila HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, ki bosta v prihajajoči klubski sezoni po nekaj letih znova igrala v različnih tekmovanjih. Jeseničani bodo še naprej domovali v Alpski ligi (začetek sezone 11. septembra), Ljubljančani pa so se preselili na višjo tekmovalno raven, v ligo IceHL (začetek 17. septembra). Potem ko so se pokalne lovorike lani veselili železarji, je ta tokrat končala v rokah zmajev, ki so bili, sploh zadnji dve tretjini, kakovostnejši nasprotnik.

Uvod je zaznamoval nalet branilca Olimpije Mihe Logarja v glavo napadalca Saše Rajsarja. Logar si je za vložek v 5. minuti prislužil kazen igre in predčasno pot pod prho, železarji (Rajsar se je v nadaljevanju vrnil na led) pa so imeli pet minut igralca več na ledu. To je že po pol minute izkoristil Eric Pance in z natančnim strelom premagal Žana Usa. Najlepšo priložnost za spremembo izida uvodne tretjine je imel Wade Murphy, ki se je znašel ena na ena z jeseniškim čuvajem mreže Oscarjem Frobergom, a mu ploščka ni uspelo pospraviti v gol.

Žan Jezovšek je bil izbran za najboljšega igralca finala. Foto: Grega Valančič/Sportida Je pa Šved klonil v 29. minuti, ko je najprej odbil strel Žana Jezovška, nato pa ga je premagal novinec v zeleno-belem Blaž Tomaževič. Olimpija je še naprej prevladovala, a sta ji Froberg in okvir vrat vse do 40. minute preprečevala nov zadetek. Ko je že kazalo, da bosta ekipi na drugi odmor odšli izenačeni, je zmaje v vodstvo popeljal povratnik Jezovšek.

V 48. minuti so Ljubljančani ušli na +2, zvišal je francoski napadalec Guillaume Leclerc. Jeseničani so ob koncu poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se rezultat (3:1) ni spremenil.

Za kolektiv HK SŽ Olimpija je to tretja pokalna lovorika, pokal za najboljšega igralca finala pa je prejel Jezovšek.

Po letu 2019 se pokalne lovorike znova veselijo Ljubljančani. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V drugi in tretji tretjini precej boljši nasprotnik"

Nik Zupančič bo Jeseničane vodil v Alpski ligi, Mitja Šivic pa Olimpijo v ligi IceHL. Foto: Grega Valančič/Sportida "Smo kakovostnejša ekipa, zdi se mi, da tudi bolje fizično pripravljeni. So pa te tekme vedno težke, ena tekma odloča, veliko stvari se lahko zgodi. Ravno to se je danes zgodilo. Začeli smo dobro, pa nas je nato tisti favl presekal, dobili so momentum, zabili in potem je bilo prvo tretjino težko. A drugo in tretjo tretjino smo bili veliko boljši nasprotnik, kreirali priložnosti. So pa bili Jeseničani požrtvovalni, dobri v obrambi, tako da jih je bilo težko prebiti, ampak na koncu zaslužena zmaga," je po osvojenem Pokalu Slovenije v pogovoru za Hokej TV razmišljal trener Olimpije Mitja Šivic, ki je v preteklih sezonah vodil Jeseničane.

"Olimpija je bila boljši tekmec, plošček je imela več v posesti, na koncu nam je zmanjkalo tudi malo moči. Sicer pa dobra tekma z naše strani, fantom nimam česa zameriti, borili so se. Super je, da smo se srečali z višjim ritmom, ker Olimpija le igra hitreje. Vidi se, da je že odigrala nekaj težkih pripravljalnih tekem, kar je nam malo manjkalo. Morda bi morali z igralcem več kaj več iztržiti, pa se bi morda tekma kaj drugače obrnila," pa je misli po porazu strnil trener železarjev Nik Zupančič.

Fotogalerija finala Pokala Slovenije (Foto: Grega Valančič/Sportida):

Pokal Slovenije, Bled, finale Sobota, 4. september HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

1:0 E. Pance (Elo, Crnovič, 5., PP1), 1:1 Tomaževič (Šturm, Jezovšek, 29.), 1:2 Jezovšek (Zajc, 40.), 1:3 Leclerc (Sodja, Murphy 48.)