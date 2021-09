Po velikem izpadu prihodkov in mnogih spremembah previdno v novo sezono

Po lanskem nepričakovanem slavju v državnem prvenstvu so na Jesenicah izgubili velik del nosilcev igre (vratarja Žana Usa, napadalce Žana Jezovška, Jako Sodjo, Blaža Tomaževiča, Jako Šturma), saj se je za igranje v ligi EBEL močno okrepil glavni domači tekmec Olimpija, dolgoletni kapetan Andrej Tavželj se je preselil v Celovec, Andrej Hebar pa končal kariero. Nov je tudi trener Nik Zupančič, ki je nasledil Mitjo Šivica.

Pripravljalno obdobje končali brez poškodb in težav

"Vesel sem, da smo brez težav in poškodb končali pripravljalno obdobje. Zdaj delamo na elementih, ki naj bi nam na ledu prinesli določeno prednost," je o aktualnem poteku treninga povedal Zupančič in kot prednost videl dolgo klop s štirimi peterkami, s katerimi se lahko utrudi tekmeca in ga prisili v napake. "V dvoboju na bolj izenačenih tekmah pa moramo dobro izkoristiti predvsem številčno prednost na ledu."

O sami pripravi ekipe Zupančič še ni želel razpredati, saj z izjemo pokalnega finala z Olimpijo Jeseničanom tekme z enakovrednimi nasprotniki še manjkajo. "V finalu se je videlo, da so Ljubljančani odigrali več kakovostnih tekem. Imeli so hitrejši odziv, bili so močnejši v dvobojih in zasluženo so zmagali. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti in, če bi jih izkoristili, bi se lahko končalo tudi drugače."

Olimpija bo igrala v ligi IceHL, Jeseničani pa v Alpski ligi, v kateri bo po odhodu zmajev in Pustertala na boljšo sliko moči treba počakati nekaj krogov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za realno sliko bo treba počakati nekaj krogov

Glede na dejstvo, da sta se iz Alpske lige v ligi EBEL preselila Olimpija in Pustertal, bi morali Jeseničani vsekakor soditi med favorite za zmago. A Zupančič je previden: "V naši ekipi, pa tudi v vseh ostalih je veliko sprememb, zato bo treba počakati nekaj krogov, saj bodo šele tekme pokazale, kje smo. Vsekakor si v ligi želimo med najboljšo šesterico, v državnem prvenstvu pa v finale, tam pa nas čaka hud boj, a je to še zelo daleč."

Oktobra celinski pokal

Še kako pomemben bo tudi nastop v celinskem pokalu, kjer Jeseničane čaka mednarodna primerjava z Asiagom, ekipo iz francoske lige, in verjetno predstavnikom Romunije, ki je glavni favorit kvalifikacijske skupine. "Seveda pa so na tem turnirju možna presenečenja, saj nas v treh dneh čakajo tri tekme."

"Imeli smo velik izpad prihodkov in enake stroške kot sicer. Navijače nujno potrebujemo, saj navijači pomenijo tudi zanimanje medijev in sponzorjev," si polnih tribun želi Anže Pogačar. Foto: Vid Ponikvar

Tudi letos v klubu prodajajo letne vstopnice po 100 evrov. Lanskim imetnikom vstopnic bodo ponudili karte po ugodnejši ceni, enako pa velja za naročnike T-2, ki je pokrovitelj kluba in ob 36. zvezdici svojim naročnikom daje 36 evrov popusta. Doslej so v klubu prodali okrog 330 permanentnih vstopnic, želijo si jih še več, saj je bila situacija v klubu ob pandemiji zelo težka.

"Imeli smo velik izpad prihodkov in enake stroške kot sicer. Navijače nujno potrebujemo, saj navijači pomenijo tudi zanimanje medijev in sponzorjev," je povedal direktor kluba Anže Pogačar, ki trdi, da je zanimanja za tekme manj, saj nekateri navijači ne izpolnjujejo PCT pogojev za ogled tekme, spet drugi se ne odločajo za nakup letne vstopnice zaradi pandemije in morebitnega novega zaprtja športnih dvoran.

Dodatna težava je dejstvo, da klub z lokalnimi oblastmi trenutno ne najde dogovora, ki si ga želi za lažje delovanje.