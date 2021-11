Linz ob Summanenovem debiju napolnil gol Olimpije

Hokejisti vodilnega HK SŽ Olimpija so pri moštvu z dna lestvice Linzu, ki ga je s trenerske klopi prvič vodil še lani trener Ljubljančanov Raimo Summanen, izgubili z 1:5. Zmaji, za katere sta zaigrala oba novinca, Mitja Robar in Aljoša Crnovič, bodo v nedeljo gostovali pri Salzburgu.

Potem ko je dolgo kraljevala v regionalnem tekmovanju in se prebila prav na vrh lestvice, je ljubljanska ekipa v petek v Linzu doživela še drugi zaporedni visok poraz v tekmovanju. Prejšnji teden so zeleno-beli na domačem ledu klonili proti Salzburgu z 2:7, danes pa pri Linzu z 1:5. To je bila še četrta medsebojna tekma v tej sezoni, obe ekipi sta doma zmagali dvakrat.

Linz je ta teden zamenjal trenerja, glavna trenerska beseda je pripadla Raimu Summanenu, ki je v lanski sezoni vodil prav Olimpijo, prvetrili pa so tudi ekipo. Zahvalili so se enemu od glavnih napadalcev Dragana Umičeviću in namesto njega v ekipo pripeljali Colina Smitha. Prav za tekmo z Ljubljančani so v ekipo "vrnili" še nekaj oklepnikov, ki so v zadnjem času manjkali zaradi poškodb ali bolezni.

Aljoša Crnovič je debitiral v dresu Olimpije. Foto: Sportida Trener zmajev Mitja Šivic je dan pred tekmo dejal, da bo lahko računal le na enega novinca Mitjo Robarja, saj da stvari pri Aljoši Crnoviču še niso povsem urejene, a sta na koncu zaigrala oba.

Njegovi varovanci so bili enakovredni ali boljši le v prvem delu. V osmi minuti so prišli do vodstva po napaki domače obrambe, zadel je Aleš Mušič, toda to je bil nazadnje tudi edini zadetek ljubljanske ekipe. Že v prvem delu so hokejisti Linza izenačili in napovedali, da bodo gostom prekrižali načrte.

Olimpijo v nedeljo čaka zahtevno gostovanje pri Salzburgu. Foto: Sportida Čeprav so pred tem imeli boljši izkupiček (poraz 3:4 po podaljšku ter zmagi s 6:3 in 3:0) Ljubljančani, pa so domači v drugi tretjini stvari postavili na glavo. Z agresivno igro so stisnili tekmece pred njihov gol, Žana Usa pa so nato v začetku druge tretjine premagali trikrat v šestih minutah. Gostom pa ni stekla niti igra z igralcem več, zapravili so obe priložnosti.

Po zadnji v tretji tretjini pa je Linz nato ob izenačenih močeh dosegel še peti gol in dokončno odločil tekmo, do konca pa gostom ni več dovolil, da bi še ogrozili vratarja Jareda Coreauja.

Ljubljančane že čez dva dni čaka nova težka tekma, saj se bodo še drugič v desetih dneh pomerili s Salzburžani, tokrat v nedeljo na njihovem ledu.

Madžari na derbiju zakockali prednost

Rdeči biki, ki so sredi tedna končali nastope v ligi prvakov, so gostovali pri sosedu na lestvici, drugi Albi. Ta je po prvi tretjini vodila s 3:0, nato pa gostom dopustila, da so izenačili. O zmagovalcu je odločalo izvajanje kazenskih strelov, po katerih se je pete zaporedne zmage veselil Salzburg. Salzburžani so po preobratu slavili na Madžarskem, v nedeljo bodo gostili Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdesetkani Celovčani, ki so prav tako končali nastope v ligi prvakov, so pri Dornbirnu hitro povedli z 2:0, a so domači priključili in izsilili podaljšek, v katerem je Rok Tičar podal za zmago. Dornbirn je izgubil še desetič zapored.

Gradec je z 2:0 premagal Pustertal, Beljak pa se je v zadnji tretjini znesel nad Dunajem in zmagal s kar 7:1.

Zaradi okužb s covid-19 v taboru Innsbrucka je bila prestavljena še tretja tekma Tirolcev, ki bi morali gostovati na Češkem.

Bolzano je imel tekmovalni počitek, saj bi se moral meriti z Bratislavo, ki se je umaknila iz ICEHL. Italijanski klub je sredi tedna zaradi okužb v taboru tekmeca ostal brez povratne tekme osmine finala lige prvakov in napredovanja, kar je sprožilo veliko razočaranje. A kot pišejo tuji medi, so se klubi strinjali, da v primeru težav s covid-19 šteje le rezultat ene tekme.

Liga ICEHL, 21. krog Petek, 26. november

Steinbach Black Wings Linz : HK SŽ Olimpija 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

0:1 Mušič (9.), 1:1 Kristler (Lahoda, Bortnak, 14.), 2:1 Romig (Bretschneider, Rotter, 22.), 3:1 Kristler (Bretschneider, Brucker, 26.), 4:1 Smith (Pelletier, Kragl, 28.), 5:1 Dzerins (Rumble, Romig, 45.)

(Blaž Gregorc je ob zmagi enkrat streljal na gol Olimpije in odsedel malo kazen)



Fehervar AV19 : Red Bull Salzburg 3:4** (3:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:1) - po kazenskih strelih

(Anže Kuralt je je ob porazu podal za 2:0 in dvakrat streljal na gol nasprotnika; Aljaža Predana ni bilo v postavi Salzburga.)



Dornbirn : EC KAC 2:3* (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) - po podaljšku

(Rok Tičar je podal za zmago v podaljšku, na nasprotnikov gol je sprožil tri strele)



Graz 99ers : Val Pusteria 2:0 (0:0, 0:0,2:0)

(Ken Ograjenšek je podal za vodstvo 1:0, petkrat streljal na gol nasprotnika in odsedel malo kazen.)



VSV Beljak : Vienna Capitals 7:1 (2:1,1:0, 4:0) Orli Znojmo - Innsbruck - prestavljeno