Jaka Avgustinčič ni več trener Zell am See

Slovenski hokejski trener Jaka Avgustinčič in avstrijski klub Zell am See, ki ga je 45-letnik s klopi vodil od sezone 2019/20, gresta vsak svojo pot. Novi trener moštva je Martin Ekrt.

Nihanja v predstavah na zadnjih tekmah in različni pogledi na trenutni položaj v ekipi so uradni razlog za konec sodelovanja Jake Avgustinčiča s Zell am See. Nekdanji slovenski hokejist, zadnja leta pa trener je na Solnograškem deloval od sezone 2019/20.

Avstrijski kolektiv je v tej sezoni uspel kot edini premagati vodilne Jeseničane po rednem delu tekme. Zell am See je trenutno na sedmem mestu Alpske lige.

Trenerske vajeti je prevzel Martin Ekrt.