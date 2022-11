Znova imenitna bera odličij slovenskih bork in borcev

Slovenski borke in borci so iz Turčije prinesli 17 odličij.

Slovenski borke in borci so spet zablesteli na mednarodni sceni, z evropskega prvenstva v kickboxingu, ki se je danes končalo v Antalyji v Turčiji, se vračajo s kar sedemnajstimi odličji, šestimi zlatimi.

Slovenska članska reprezentanca je v Turčiji nastopala odlično, med 17 osvojenimi odličji je šest zlatih medalj, pet srebrnih in šest bronastih. Z zlatimi odličji so se okrasili Tyra Barada, Larisa Žagar Slemenšek, Urša Terdin, Luka Krel, Sven Hojs in Žiga Zagoranski. Vsi v disciplini lahek kontakt. Baradova in Slemenškova sta osvojili še srebrni odličji v "point fightingu".

Tyra Barada (levo) je zlatu iz lahkega kontakta dodala še srebro v "point fightingu". Foto: Kickboxing zveza Slovenije

Poleg Mariborčanke Barade, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu mlajših članov v Italiji osvojila tudi dva naslova prvakinje, si je v Turčiji odličje priboril tudi mladi svetovni prvak, 18-letni Ljubljačan Ali Botonjić. Med člansko evropsko konkurenco je bil bronast, a se je s tem kot najmlajši tekmovalec v zgodovini Slovenije uvrstil tudi na evropske igre, ki bodo prihodnje leto potekale na Poljskem.

Prvenstvo je potekalo pod okriljem organizacije WAKO, ki jo je priznal tudi Mednarodni olimpijski komite in ima veliko možnost, da prvič nastopi na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Na tekmovanju, kjer je nastopalo 864 tekmovalcev iz 39 držav je sodelovala tudi reprezentanca Slovenije s 28 tekmovalci v petih disciplinah.

Urh Černivšek je v polnem kontaktu osvojil bron. Foto: Kickboxing zveza Slovenije

Reprezentanco je vodil predsednik slovenske kickboxing zveze Vladimir Sitar, tekmovalce selektor Bojan Korošec ter trenerji Sanel Ljutić, Srečko Rozman, Andrej Sande, Peter Landeker in Uroš Bernard. Na prvenstvu so sodili tudi slovenski mednarodni sodniki Edvard Štegar, Dušan Turk in Milan Breg.

Slovenski dobitniki kolajn na EP v Antalyi: Zlato: Light kontakt:

Tyra Barada

Larisa Žagar Slemenšek

Urša Terdin

Luka Krel

Sven Hojs

Žiga Zagoranski Srebro: Point fighting:

Tilen Zajc

Tyra Barada

Larisa Žagar Slemenšek Light kontakt:

Urška Gazvoda

Kick light:

Mark Antonio Perkovič Bron: Point fighting:

Tina Baloh

Erik Zorn

Ali Botonjić Light kontakt:

Staša Lipnik Kick light:

Blaž Potočnik Full kontakt:

Urh Černivšek

